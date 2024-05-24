Toyota улучшила водородную GR Corolla

Гоночный хэтчбек получил новый топливный бак, который позволил увеличить запас хода с 90 до 135 километров. Также машине досталась улучшенная система захвата углекислого газа из воздуха и поршневой насос с более надежным двойным приводом. В прошлом году на одну гонку «Тойоте» потребовалось три насоса, в этом сезоне хотят обойтись одним.

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Компания Toyota продолжает улучшать водородную GR Corolla, на которой с 2022 года выступает в чемпионате ENEOS Super Taikyu Series. Гоночный хэтчбек пережил уже несколько обновлений. Самое масштабное — в 2023 году, когда вместо газообразного водорода начал использовать жидкий. Смена агрегатного состояния топлива и ряд других доработок позволили нарастить запас хода — с 54 до 90 километров. Но так как технология ещё «сырая», остались проблемы с надежностью.

© Toyota

Например, в прошлом году Toyota два раза меняла поршневой насос из-за износа подшипников. Задача на этот сезон — проехать гонку с одним насосом, поэтому у него появился кривошипно-шатунный механизм с двойным приводом. Приложение момента к обоим концам кривошипа позволяет сбалансировать движение поршня и тем самым повысить надежность. Также у GR Corolla новый, слегка приплюснутый топливный бак объемом 220 литров (было 150 л). Он вмешает в полтора раза больше водорода и, по предварительным оценкам, позволит проехать без дозаправки 135 километров.

© Toyota

Наконец, хэтчбек получил новую систему захвата углекислого газа из воздуха. Устройство состоит из трех частей: поглотителя, сепаратора и наполненного абсорбентом небольшого резервуара. Раньше между процессами абсорбции и сепарации приходилось переключаться вручную. Теперь же это происходит автоматически, путем медленного вращения поглощающего фильтра во время движения. За 20 кругов по Fuji Speedway система способна захватить 20 граммов диоксида углерода — так что практической пользы от неё нет.

© Toyota

Что до самого водорода, то перевод на него поршневых двигателей в Toyota по-прежнему считают одним из возможных путей «озеленения» ДВС. Водородный двигатель сохраняет все признаки обычного, в частности звук и вибрации, но заметно менее вреден для экологии. По слухам, первый коммерческий агрегат появится на гибриде Prius в середине это десятилетия.