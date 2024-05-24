В России замечен в продаже седан Kia Cerato

Известный россиянам седан Kia Cerato, ранее выпускавшийся на калининградском заводе «Автотор», вернулся в Россию. Правда, не официально, а в своей «китайской» версии с коротким названием K3, цены на которую продолжают падать: если в апреле она стоила на одном из классифайдов от 2 155 000 рублей, то сейчас минимальный ценник составляет уже 2 000 888 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Kia

За эти деньги новый Kia K3 2024 года выпуска предлагает привезти под заказ «профессиональный продавец» из Чеченской республики. Это будет машина в комплектации Premium, оснащенная 1,5-литровым 116-сильным атмосферным мотором и вариатором.

Из опций у такого седана есть отделанный эко-кожей салон, медиасистема с крупным тачскрином, полуцифровая приборная панель, мульти-руль с кожаным ободом, 17-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также подогревы руля и боковых зеркал заднего вида.

Аналогичный K3, но со 140-сильным турбированным двигателем объемом 1,4 литра, стоит дороже — от 2 155 000 рублей. Причем продается он не из наличия, а под заказ с доставкой до Владивостока.

Таким образом, сравнимые по классу и официально представленные в России «китайцы» стоят дороже, чем ввозимые «серым» путем K3. К примеру, Changan Eado Plus, который официально поставляется в Россию из Китая, по «прайсу» стоит минимум 2 329 900 рублей, а JAC A5 Plus в облике «Москвича 6» можно купить за 2 336 000 рублей, и то если выбрать «среднюю» комплектацию «Бизнес» 2023 года выпуска.