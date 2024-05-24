В Дагестане Mercedes-Benz E-Class скрестили с «Гелендвагеном»

В Дагестане создали гибрид четырехдверки и внедорожника, причем оснащена машина «восьмеркой» 5.4 от E 55 AMG. Штатно такой двигатель выдает 354 лошадиные силы и 530 Нм крутящего момента и позволяет разгоняться до первой «сотни» примерно за 5,5 секунды.

Умелец из Дагестана построил в своем гараже химеру на базе Mercedes-Benz E-Class в кузове W210 с передком от «Гелендвагена». Причем собранный наспех автомобиль даже не стали красить: передняя часть кузова как была черной, так и осталась, хотя всё остальное — от кромки лобового стекла до кормы — окрашено в серебристый. При желании, по словам создателя, машине можно легко вернуть первозданный вид.

Сейчас гибрид E- и G-Class стоит в гараже и ждет установки новой коробки передач. Двигатель, по данным сайта «Южный автомобиль», тут объемом 5,4 литра, от E 55 AMG. В стоке мотор развивает 354 лошадиные силы и 530 Нм крутящего момента и позволяет разгоняться до первой «сотни» примерно за 5,5 секунды.