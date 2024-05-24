Эксперт рассказал, какие новые автомобили появятся в РФ этим летом

Эксперт "За рулем" Юрий Тимкин рассказал, какие новые модели появятся в России этим летом.

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Так, нас ждет дебют Exlantix ES. Как отмечает специалист, дешевой эта машина быть не может. Судите сами, у четырехдверного купе, которое станет первенцем марки, в арсенале пневматическая подвеска с возможностью изменения клиренса, полный привод, доводчики дверей, а также 30 электронных водительских ассистентов.

ES доберется до нашего рынка с топовой двухмоторной системой мощностью 480 л.с. и крутящим моментом 660 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды.

Электрическая архитектура на уровне лидеров мирового автомобилестроения - 800-вольтная. За 15 минут на терминалах Fast Charge и Ultra Charge батарея емкостью 82 кВт·ч заряжается за 15 минут. Заявленный запас хода на одной зарядке 530 км.

Еще одной новинкой станет Haval H5. В конструкции автомобиля используется рама, а полный привод - типа part-time c жестким подключением передней оси. Дорожный просвет - 200 мм, углы въезда и съезда составляют 25 и 22 градуса, а глубина брода - 600 мм.

Бензиновый агрегат представлен в двух версиях - 197 и 224 л.с. Коробки две - 6МКП и 8АКП.

В салоне установлено два ряда сидений, а архитектура интерьера повторяет таковую у пикапа King Kong. Но оснащение особо щедрым не будет, отмечает Тимкин.

Порадует новинкой и JAC. Автомобилем М4 китайцы постараются занять полупустую нишу минивэнов. У машины есть версия не только с тремя, но и с четырьмя рядами сидений. В последнем случае помимо водителя на борту помещается еще 11 пассажиров. Под капотом автомобиля расположен либо турбодизель 2,0 литра (в зависимости от рынка развивает 136-150 л.с.), либо бензиновый мотор аналогичного объема (147-190 л.с.).

Далее идет GAC GS3, о котором "Российская газета" много рассказывала. Модель представят 3 июня, в этот же день стартуют продажи. Цен пока нет, но уже известно, что у машины турбомотор 1,5 литра, мощность которого составляет вполне приличные 170 л.с.

Кроме того, появятся кроссоверы VGV U70 Pro и VGV U75 Plus. Первый стоит от 2,1 млн рублей, а второй - от 2,75 млн рублей.

U70 Pro комплектуется турбомотором 1.5 литра мощностью 143 л.с., который может агрегатироваться как 6-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатым автоматом.

U75 Plus фактически является близнецом U70 Pro, но отличается стайлингом, центральной консолью в салоне и силовым агрегатом, представленным двигателем на 199 сил и 8-диапазонной АКП производства ZF.