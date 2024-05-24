Китайский пикап станет новым грузовичком Ram

Модель Ram 1200 окажется перелицованным Peugeot Landtrek и Changan Kaicheng F70, получит два варианта кабины, бензиновый турбомотор 2.4 мощностью 210 сил и 320 Нм момента и две коробки передач на выбор. Привод задний либо полный. Старт продаж намечен на лето, причем машины будут импортировать из Китая. Цена — от 444 900 мексиканских песо, или 2,4 миллиона рублей.

© Motor.ru

Линейка пикапов Ram в Южной Америке пополнится новой моделью — Ram 1200. Грузовичок с таким именем у компании уже был: он продавался на Ближнем Востоке с 2016 по 2019 год и представлял собой перелицованный Fiat Fullback / Mitsubishi L200. Новый 1200-й — это клон Fiat Titano / Peugeot Landtrek и китайского Changan Kaicheng F70. У него будет однорядная или двойная кабина, бензиновый турбомотор 2.4 мощностью 210 сил и 320 Нм момента и две коробки передач на выбор: шестиступенчатая «механика» либо автомат.

© Mirador Automotriz

© Mirador Automotriz

В начальных версиях Ram 1200 заднеприводный, полный положен только топовому исполнению Laramie. Рабочая лошадка Tradesman отличится неокрашенными бамперами, у Bighorn и Laramie бампера будут в цвет кузова, плюс появятся светодиодные дневные ходовые огни и хромированная отделка решетки радиатора. В Южную Америку пикапы будут импортировать из Китая. Диапазон цен: 444 900—668 900 мексиканских песо, что соответствует 2,4—3,7 миллиона рублей.

© Mirador Automotriz

Продажи стартуют в июне. Конкурировать Ram 1200 предстоит с Toyota Hilux, Chevrolet S10 Max и Nissan Frontier. Кстати, в Южной Америке продается и другой продукт бейдж-инжинринга — Ram 700, урожденный Fiat Strada. В гамму двигателей Ram 700 входят два бензиновых агрегата: турбомотор 1.3 Firefly и «атмосферник» 1.4 Fire Evo. Первый выдает 99 лошадиных сил и 128 Нм крутящего момента, второй — 85 сил и 118 Нм момента. Коробка — безальтернативная пятиступенчатая «механика». Привод передний, но с опциональной электронной блокировкой дифференциала.