В Петербурге в автомобиль бросили зажигательное устройство, но оно не сработало

В Санкт-Петербурге неизвестные закинули в автомобиль зажигательное устройство. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке". "Самодельное устройство, похожее на зажигательное, неизвестные кинули в автомобиль на Дыбенко — на месте работает полиция, сообщают подписчики", - говорится в публикации. Отмечается, что неизвестное устройство кинули в черный Ford, который стоял во дворе. В автомобиль попала бутылка с маслянистой жидкостью. К ней была прикреплена зажигалка и обгоревший фитиль. На место инцидента прибыла группа разминирования. Само устройство не взорвалось, но разбило лобовое стекло. Никто не пострадал. Тем временем в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем за последнее время. Отраслевые эксперты в беседе с "Газетой.Ru" рассказали, в чем реальная причина проблем "лазурного" транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП. Впоследствии сообщалось, что задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости.