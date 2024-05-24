Уровень безопасности китайских автомобилей за последние годы ощутимо вырос, что демонстрируют многочисленные краш-тесты независимых организаций и растущие списки систем активной и пассивной безопасности в портфолио брендов.

Еще 10-15 лет назад надежность китайских автомобилей вызывала у российских автолюбителей вполне оправданный скепсис. Многие еще помнят, как китайский Brilliance "прославился", набрав в 2007 году лишь одну из пяти звезд в краш-тесте EuroNCAP, и в результате закрыл себе путь в Старый Свет.

Да и другие новинки из КНР тех лет, что уж скрывать, регулярно становились аутсайдерами краш-тестов, которые к тому же проводились по разным системам с запутанными критериями оценок. Да и объективная реальность неумолимо расставляла точки над i - результаты серьезных ДТП с участием представителей китайского автопрома наглядно демонстрировали, что "китайцы" тех времен держали удар куда хуже, чем их "одноклассники" из Европы, США, Южной Кореи и Японии.

Сегодня можно наблюдать без преувеличения убедительные успехи, которых китайские автопроизводители достигли в обеспечении активной и пассивной безопасности своих моделей. Да и системы оценки надежности таких новинок стали гораздо более внятными и объективными.

Уточним, что наиболее авторитетной на сегодня в КНР является независимая организация C-NCAP, аналог, можно сказать, эталонной, европейской ассоциации по проведению независимых краш-тестов EuroNCAP. С 2006 года эксперты C-NCAP проводят испытания безопасности автомобилей, которые выпускают в Китае, по методике, близкой к Euro NCAP. Естественно, результаты таких краш-тестов актуальны и интересны для России, где доля машин из Поднебесной неуклонно растет. Более того, сама Euro NCAP также регулярно проводит краш-тесты китайских автоновинок, поскольку транспорт из Поднебесной давно и успешно реализуются в Старом свете.

Приведем несколько показательных примеров. Не так давно C-NCAP разбила по своей фирменной методике модели, являющиеся де-факто бестселлерами российского рынка. Премиальный электрический кроссовер Voyah Free получил по итогам испытаний, можно сказать, фантастически рейтинг безопасности (92,3%) и, как следствие - максимальные пять звезд.

В массовом сегменте популярный в РФ флагманский кроссовер Geely Monjaro (в КНР он продается как Xingyue L) также удостоился пяти звезд с рейтингом безопасности 89,49%. Лифтбек Changan Uni-V собрал по итогам краш-тестов C-NCAP 79,5% и весомые 4 звезды. А еще одна современная новинка из Китая, Changan UNI-T, получила по методике C-NCAP уже пятизвездочный рейтинг с показателем 87.0%, причем эксперты особо отметили высокий процент (61%) сверхпрочной стали в конструкции кузова, систему стабилизации ECS от компании Continental и шесть подушек безопасности с передовым алгоритмом срабатывания.

Сюрприз преподнес и недавний рейтинг европейской Euro NCAP. Китайский электроседан Nio ET5 обогнал немецкого "одноклассника" Volkswagen ID.7, набрав 96% в категории защиты взрослых пассажиров и 85% в сегменте пассажиров-детей. В результате "китаец" новой волны был признан экспертами самым безопасным автомобилем 2023 года по версии Euro NCAP. Его активная защита была оценена в 81%, а уязвимость участников дорожного движения - в 83%.

Комментируя очевидный прогресс автоновинок из Поднебесной в китайских и европейских рейтингах безопасности, эксперты указывают на комплексный подход и использование передовых технологий. Прежде всего, должную защиту при фронтальном и боковом ударах обеспечивают кузова с клетками безопасности из высокопрочных сталей.

Например, в новинках Changan силовой каркас кокпита выполнен из сверхвысокопрочной стали с пределом прочности 1500 Мпа. Для сравнения: силовые каркасы самолета делают из стали с пределом 1600 - 1800 Мпа. Кроме того, практически во всех автоновинках из Поднебесной предусмотрены преднатяжители ремней, деформируемые зоны, поглощающие энергию удара и целый комплекс подушек безопасности.

К примеру, даже в базовой комплектации начальной модели Changan, кроссовере CS35 Plus, предусмотрены две подушки безопасности, трехточечные ремни для всех пассажиров, активные подголовники, а также системы ABS, EBD и помощи при подъеме. В старших же версиях имеется как минимум шесть "айрбегов": фронтальные, боковые и боковые шторки для задних пассажиров.

Еще одно ключевое слагаемое обеспечения безопасности - электронные "телохранители" - системы автоматического экстренного торможения (AEB), предотвращения фронтальных и перекрестных столкновений, активного контроля рядности, контроля слепых зон и другие ассистенты водителя, которые сегодня в случае с китайскими новинками уже не исключение, а правило.

К примеру, система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) в автомобилях Changan использует радары и камеры для мониторинга дороги перед автомобилем, определяет риск столкновения и предупреждает водителя. В частности, в Changan Uni-V, если водитель не реагирует на предупреждение, система может инициировать аварийное торможение для предотвращения столкновения или уменьшения его последствий. Система же предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом подстрахует при маневрировании на малых скоростях.

А в автомобилях Geely и Belgee используется перешедшая по наследству от дочерней компании Volvo система контроля слепых зон, зажигающая индикаторы во внешних зеркалах при обнаружении подкрадывающегося с фланга соседа по потоку.

В старших моделях Changan предусмотрена система безопасного выхода из автомобиля. Используя комплекс радаров, она следит за окружающей обстановкой и предупредит, если сзади приближается авто, а вы вдруг решили открыть дверь и выйти. А во флагманском SUV Geely Monjaro есть передовая система активной безопасности - ассистент предотвращения фронтального столкновения CMSF. C помощью радара и передней камеры он следит за автомобилями, пешеходами и велосипедистами. Если водитель отвлечется от дороги, машина оценит ситуацию и активирует систему торможения. Иными словами, как минимум старшие модели ведущих китайских марок сегодня укомплектованы такими предупредительными ассистентами буквально под завязку.

Так что в плане безопасности китайские автопроизводители предъявляют к своей продукции не менее строгие требования, чем их западные конкуренты. И это желание сделать машины максимально безопасными беспристрастно фиксируют авторитетные рейтинги и системы оценки безопасности транспорта. А это значит, что времена, когда даже при легком ДТП китайские автомобили буквально разваливались, суля ущерб водителю и пассажирам, остались в прошлом.