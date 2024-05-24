Специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для подростков

Издание SPEEDME.RU со ссылкой на Carindust.com подчеркивает, что при выборе автомобиля для подростка необходимо учитывать не только бюджет семьи, но и безопасность автомобиля, особенно учитывая возможность незначительных аварий. Важно выбирать модели, которые минимизируют риск аварий и снижают вероятность травм при столкновениях.

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Для помощи в принятии решения, эксперты составили список новых автомобилей, которые обладают высокой производительностью и надежностью, и способны защитить водителя в случае столкновения. Эти автомобили подходят не только для подростков, но и для всех, кто ищет безопасный автомобиль.

Стоимость рекомендованных моделей варьируется от $23 400 до $39 600, что значительно ниже средней цены нового автомобиля, составляющей $47 218. В списке также присутствует электромобиль Hyundai Ioniq 6.