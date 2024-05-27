Посмотрите на очень широкий «Москвич-408» из Алма-Аты

Культура автокастомайзинга в Казахстане может развита не так, как в России, тем не менее там на свет появляются очень интересные проекты, мимо которых мы просто не можем пройти. Например, «Москвич-408» с расширенным кузовом и 212-сильным двигателем.

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Старенький «Москвич» был полностью разобран, все детали отпескоструены, а затем часть из них разрезали пополам, чтобы расширить кузов на 26 см. Были сделаны расширенные колёсные арки, удлинённые задние крылья, а крышу занизили и динамически опустили в задней части. От четырёх дверей осталось лишь две.

Передняя панель в салоне изготовлена с нуля, но в приборной панели узнаётся Toyota Altezza. От этого же автомобиля взяли блок автоматической коробки передач с селектором и овальным основанием.

Под капот поместили японский двигатель 3S-GE, которым комплектовали Toyota Celica, RAV4, Altezza и даже родстер MR2. Мотор специально для этого проекта заказали из Владивостока. В топовой версии он выдаёт 212 лошадиных сил.

Работы по проекту продолжались около полугода, но после всего этого автомобиль даже удалось легализовать для дорог общего пользования. После этого автомобиль появился на нескольких местных автомобильных мероприятиях.