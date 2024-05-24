Эксперт рассказал, как оспорить незаконную эвакуацию автомобиля

Существует несколько возможностей, которые позволяют оспорить эвакуацию автомобиля. О том, как не платить за незаконную конфискацию, рассказал изданию Авто Mail.ru юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист № 1» Григорий Колпаков.

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По словам специалиста, первое, что должен сделать водитель – постараться успеть к машине до окончания эвакуации. В таком случае транспортное средство обязаны вернуть, а владелец отделается штрафом за нарушение Правил дорожного движения.

Эвакуация считается незаконной в том случае, если сотрудник ГИБДД не составил протокол задержания транспортного средства до начала погрузки машины. В этой ситуации водителю необходимо зафиксировать нарушение инспектора на видео, после чего подать жалобу за вынесение штрафа.

В случае, если автомобилист считает себя невиновным, необходимо в течение десяти дней собрать доказательства, которые приложить вместе с жалобой. В рамках заседания судья изучит материалы и установит, было ли на самом деле нарушение Правил дорожного движения.

В октябре прошлого года в России выросли штрафы за эвакуацию автомобилей. Так же подорожала и стоимость хранения машин на штрафстоянках.