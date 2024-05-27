Как пел поэт: «‎Camry 3.5, едем погибать, едем со дворов, едем пострелять». Не так-то просто припомнить автомобиль, который бы оброс в России таким количеством мифов, легенд, стереотипов и песен. Не верите? Можете сами вбить в поисковике запрос «‎песня про камри» и потратить следующий день на прослушивания этих «хитов». Правда теперь седан Toyota уже не так актуален в России, но где-то в далеких странах он продолжает жить своей жизнью и даже менять поколения. Cтоит ли горевать по его исчезновению?

Выяснить это можно было на Пекинском международном автосалоне, где представили новую Toyota Camry 25-го модельного года. А тут всё неоднозначно: например, под капотом помолодевшей Camry предусмотрена только гибридная силовая установка с передним приводом. И пускай это версия для китайского рынка, в Россию в перспективе могут просочиться именно такие автомобили. При этом для США японцы всё-таки предусмотрели и другие моторы с опциональным полным приводом. Но самое главное — новая Camry изменилась и внутри, и снаружи. Посмотрите на это сами:

Кстати, о Тойотах! На Моторе можно почитать и про самый дорогой автомобиль Японии — историю Toyota 2000GT. По сути это первый японский суперкар, который сейчас стоит миллионы долларов. Все удивительные факты об этой машине читайте по этой ссылке.

А здесь мы рассказывали о Toyota Tacoma нового поколения, с гибридной установкой и версией для бездорожья. В общем, читайте здесь всё о пикапе четвертого поколения, который перебрался на платформу Land Cruiser 300. /m