Изучаем суперкроссовер, о котором все быстро забыли

Список роскошных паркетников с суперкаровским потенциалом сравнительно невелик и обычно ассоциируется с одними и теми же именами. Maserati Levante и Porsche Cayenne в топовых модификациях, Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue, Bentley Bentayga. Сюда же запишем M-версии кроссоверов BMW, Audi RS Q8 и разные Mercedes-AMG. Но это не полный перечень: в когорте есть автомобиль, о котором иногда забывают. И очень зря! Встречайте — злющий Aston Martin DBX707!

© Quto.ru

Дизайн

Перед художниками стояла сложная задача: объединить в одном автомобиле классические для «астонов» черты, сделать облик оригинальным и запоминающимся, нарисовать не похожий на модели прямых конкурентов спортивный кроссовер. Обратите внимание: линия крыши ниспадает не столь сильно, как у BMW X6, при этом есть короткий «хвост» со спойлером, придающий силуэту пикантность. Интересно, что производитель классифицирует DBX707 как машину с посадочной формулой 2+3.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Размеры и вес

DBX707 — это не мидсайз, а полноразмерный автомобиль. Его длина — 5039 мм, колёсная база — 3060 мм, ширина — 2050 мм, высота — 1680 мм. Снаряжённая масса — немалые 2245 кг. Предвосхищая закономерный вопрос о том, может ли столь большой и увесистый «персонаж» очень быстро ездить, отвечаем: ещё как может!

© Aston Martin

Двигатель

Под капотом отлично смотрелся бы харизматичный агрегат V12, но ставить его на кроссовер британцы сочли перебором. Здесь размещена четырёхлитровая «восьмёрка» с двумя турбокомпрессорами. Данный форм-фактор ныне является негласным стандартом в сегменте: V8 объёмом 4,0 литра нынче практически у большинства роскошных паркетников за редким исключением. Мотор Aston Martin DBX707 имеет немецкие корни — это агрегат AMG, «допиленный» британцами. Штатные турбокомпрессоры в развале блока цилиндров заменены на более производительные с шариковыми подшипниками, изменена прошивка управляющего электронного блока.

Мощность и крутящий момент

По этому параметру Aston Martin DBX707 найдётся немного равных. Как следует из индекса, он развивает 707 л.с. Тяга в имени не отражена, а жаль — двигатель генерирует поразительные 900 Нм при 2750–4500 об/мин! Для сравнения, Lamborghini Urus Performante выдает 666 л.с., а вот новейший подзаряжаемый гибрид Urus SE все-таки смог превзойти британскую супермодель: в его арсенале 800 л.с. и 950 Нм при 1750–5750 об/мин.

© Aston Martin

Коробка передач

Немецкий в Aston Martin не только двигатель. Тяга распределяется на все четыре колеса через девятиступенчатый мерседесовский «автомат». Его особенность в «мокрых» фрикционах вместо традиционного гидротрансформатора, которые позволяют быстрее переключать передачи. Заодно изменены калибровки электронноуправляемого заднего дифференциала. Привод полный с муфтой отбора тяги на переднюю ось.

Динамика и максимальная скорость

Держитесь крепче, компания обещает спринт до 100 км/ч за 3,3 секунды и «максималку» 310 км/ч. Это чрезвычайно быстро по любым стандартам, но достаточно ли, чтобы обогнать прямых соперников? Если ориентироваться на заводские цифры, то Lamborghini Urus Performante идет с «Астоном» ноздря в ноздрю — его динамика идентичная. А вот предельные возможности чуть-чуть скромнее: «всего» 306 км/ч. Увесистый гибридный Urus SE? Он уступает 0,1 секунды в спринте до сотни и демонстрирует более высокую максимальную скорость — 312 км/ч. Напомним также про уникальный Ferrari Purosangue с 725-сильным атмосферным V12 объёмом 6,5 литров, который практически идентичен DBX707 по динамике. Скорость скоростью, но паркетник в случае необходимости готов преодолеть водную преграду глубиной до 500 мм.

© Aston Martin

Подвеска и тормоза

Могучая машина в качестве базового оснащения имеет пневматическую подвеску с возможностью уменьшить дорожный просвет на 50 мм или приподнять кузов на 45 мм. Плюс адаптивные амортизаторы. Производительность тормозной системы адекватна потенциалу двигателя: спереди карбон-керамические диски диаметром 420 мм и моноблочные шестипоршневые суппорты, сзади диски 390 мм и однопоршневые суппорты. Всё это хозяйство прячется за 22-дюймовыми колёсными дисками с шинами размерностью 285/40 YR22 спереди и 325/35 YR22 сзади.

© Aston Martin

Салон и оснащение

Весной 2024 года DBX707 обновился и больше всего апгрейдов досталось интерьеру. Причудливые формы передней панели переосмыслены, центральная консоль стала строже и оригинальнее. Появилась новая 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и другой руль.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

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