На что обратить внимание в объявлении о продаже специальной техники

В России растет интерес к покупке и продаже специальной и строительной техники через сервисы объявлений. Так, только за март-апрель 2024 года предложение по новым грузовым прицепам и полуприцепам выросло на 154,5% год к году. Для тех, кто планирует приобретение специальной техники – как новой, так и с наработкой, эксперты Авито Спецтехники делятся своими рекомендациями о том, на что следует обратить внимание при первичном просмотре объявлений. Соблюдение этих правил поможет избежать потери времени и общения с недобросовестными продавцами.

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При выборе и покупке спецтехники важно учитывать ряд ключевых параметров, которые помогут сделать наиболее выгодное приобретение и избежать проблем в дальнейшей эксплуатации.

Покупка спецтехники с наработкой

По мнению экспертов Авито Спецтехники, при просмотре объявлений стоит обратить внимание на следующие параметры:

1. Наработка в мото-часах. Один из главных показателей состояния техники – количество отработанных мото-часов. Чем больше наработка, тем выше износ основных узлов и агрегатов. Оптимально выбирать технику с наработкой не более 6000-8000 м/ч, однако этот показатель очень сильно зависит как от типа техники, так и от истории эксплуатации и обслуживания.

2. Год выпуска. Помимо наработки, важен и возраст техники. Даже при небольшом количестве мото-часов, но солидном возрасте машины возможны проблемы из-за старения резинотехнических изделий, электропроводки, шлангов и т.д.

3. Условия эксплуатации. По возможности следует уточнить, в каких условиях использовалась техника – на каких объектах, какова интенсивность работы, проводилось ли регулярное обслуживание. Это позволит точнее оценить её состояние.

4. Наличие качественных и разнообразных фотографий. Даже несмотря на то, что к внешнему виду экскаватора или трактора не предъявляется тех требований, которые характерны для пассажирских авто, фотографии могут свидетельствовать об общем состоянии техники. Добросовестные продавцы также часто прикладывают фото бортового компьютера с отображением наработанных мото-часов.

5. Документация и история обслуживания. Запросите у продавца сервисную книжку и документы о регулярном ТО. Это подтвердит ответственный подход к эксплуатации техники.

Покупка новой спецтехники

Параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке новой специальной и строительной техники, существенно отличаются от таковых для техники с наработкой.

1. Комплектация. Уточните, какие опции и навесное оборудование включены в поставку, учтены ли они в цене. Наличие нужной комплектации сэкономит время и затраты в дальнейшем.

2. Гарантийные обязательства. Обратите внимание на само наличие и на условия гарантии – ее срок, перечень узлов и агрегатов, на которые она распространяется. Оптимально, если гарантия производителя составляет не менее 12-24 месяцев или 1500-3000 м/ч наработки, однако этот показатель также может зависеть от вида спецтехники.

3. Условия сервисного обслуживания. Узнайте о наличии авторизованных сервисных центров производителя в вашем регионе, стоимости ТО, наличии запчастей. Это поможет обеспечить бесперебойную работу техники.

4. Репутация производителя и поставщика. Отдавайте предпочтение технике брендов с налаженной сервисно-сбытовой сетью в России. Проверяйте репутацию поставщика, наличие у него склада техники и запчастей.

5. Корректная цена. Обратите внимание, включены ли в цену в объявлении НДС, утилизационный сбор и другие возможные надбавки. В ряде случаев добросовестный продавец указывает нюансы ценообразования в тексте объявления, поэтому его следует читать внимательно и до конца. Это сэкономит ваше время и убережет от возможных сюрпризов.