Исследование показало, сколько молодых водителей готовы купить китайский электрокар

Агентство AutoPacific опросило 800 жителей США разного возраста и выяснило: негатива к транспортным средствам из Поднебесной у большинства граждан нет. Более 3/4 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет рассматривают возможность покупки китайского электромобиля, и только в категории старше 60 лет недоверие к автомобилям из Китая на максимуме.

© Motor.ru

Электромобили из Китая в США официально не продаются, и едва ли в ближайшее время ситуация изменится, ведь пошлины на «батарейные» модели повысили в четыре раза. Однако исследователи выяснили, что молодые американцы неплохо разбирается в китайских марках, например, им знакомы бренды BYD, Nio и Leapmotor.

С оценкой Байдена, что китайские электромобили могут «шпионить» за американцами согласны более 2/3 респондентов, однако эти опасения не отпугивают покупателей. Среди тех, кто прямо сейчас не готов купить китайский электромобиль, 16% могут поменять мнение, если продукт станет «более американским» и будет локализован в США.

Главные противники китайского автопрома — американцы старше 60 лет. В этой категории 74% опрошенных категорически против покупки электромобиля из КНР. И всё-таки в целом отношение граждан США к транспорту из Поднебесной благосклонное, ведь никаких рекламных кампаний не проводилось, а информация в основном поступает из соцсетей.