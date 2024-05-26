В ГИБДД рассказали, какую скорость не видят дорожные камеры

Правоохранители объяснили, в каких случаях дорожные камеры могут не заменить нарушение скоростного режима, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на издание Naavtotrasse.ru.

В ГИБДД развеяли слухи о том, что если ехать на большой скорости, то камера может не успеть зафиксировать нарушение. В теории такой метод может сработать, а вот на практики – нет. Дело в том, что для «обмана» камеры скорость должна быть запредельно большой. По данным экспертов, машина должна разогнаться до 350 километров в час и именно в этот скоростной пик проехать мимо фиксирующего нарушения участка.

Такую скорость для обмана техники даже при желании не смогут достичь практически все автовладельцы. Мало легковых автомобилей, которые могли бы разогнаться до такой скорости на дорогах.

Поэтому в ГИБДД призвали не пытаться обхитрить системы видеофиксации на большой скорости, так как сделать это невозможно, но при этом нарушитель создает опасную ситуацию для себя и других участников дорожного движения. При этом штраф все равно получит.