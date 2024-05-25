Автоэксперты объяснили, почему отечественная Volga полностью китайская

На недавно прошедшей премьере возрождённого российского бренда «Волга» произошёл конфуз. Главу правительства Михаила Мишустина удивил китайский руль, установленный в автомобиле. Автоэксперты рассказали, почему импортозамещение — это ахиллесова пята российского автопрома.

Возрождение автобренда «Волга» было анонсировано прошлым летом. Производство налядят на арендованных мощностях Горьковского автозавода до конца текущего года, а продавать автомобили планируется через дилерские центры Skoda.

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Новые автомобили протестировал премьер-министр Михаил Мишустин. Машина показалась ему современной, но он раскритиковал создателей за недостаточный уровень локализации производства автомобиля: «У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно».

Автоэксперт Егор Васильев отметил, что современный автомобиль — это не просто набор деталей, которые можно изготовить на любом заводе. Сейчас речь идёт о модульных платформах, технологии изготовления которых требуют не только знаний, но и сложного и суперсовременного оборудования. По словам специалиста, для небольшого российского автомобильного рынка это финансово недоступно. И даже не по причине нехватки денег, а из-за сроков окупаемости подобного проекта, это занимает десятилетия.

Те, кто критикуют, что машины в России не локализованы, забывают, что если все технологии будут создаваться в нашей стране, то и платить за их окупаемость тоже придётся нам. Это означает, что машины станут дороже, и их просто перестанут покупать, объясняет Васильев.

А в случае с автоматическими и роботизированными коробками передач требуются не только финансы и доступ к технологиям, но и научно-исследовательские работы.

При высоком качестве нужно сохранять хотя бы видимость финансовой доступности мобильности. И это, по словам автоэксперта, достигается благодаря мировой кооперации и использованию универсальных решений и технологий.

Новые модели «Волги» — это перелицованные автомобили Changan. Седан Raeton Plus создан на платформе P3, которая также лежит в основе кроссоверов Changan. Доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов считает, что успех Changan на российском рынке обещает хорошие перспективы отечественным «Волга» в России. Как полагает Фиронов, выбор базового партнёра кроется в сочетании компоновки кузовов и агрегатов, соотношением цены и качества. А ответ на вопрос «Почему в автопроме всё китайское» кроется в желании отечественных автопроизводителей как можно скорее занять освободившиеся ниши, а также в стремлении правительства изменить экономическое положение в России в условиях санкций. Времени на раскачку нет — нельзя ошибиться с выводом «сырых» народных автомобилей , это и экономически критично, и большой урон для имиджа, говорит эксперт.

Узлы и агрегаты для «Волги» производятся в разных странах — в Китае и в России. Невозможно одновременно и быстро наладить их совместимость. Вся электроника живёт в единых стандартах кодов и программного обеспечения бортовой электроники и архитектуры мультиплексных связей уникальной для каждого автомобиля. «Даже если что-то попробовать адаптировать, полагаясь на разрешение дружественного экспортёра, то это ещё нужно тщательно протестировать. Быстро не получится», — считает эксперт.