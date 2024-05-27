Стало известно, где будут собирать новую Volga

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о том, что новую Volga будут выпускать на мощностях Нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей".

Новые модели под брендом Volga были рассекречены 21 мая. Первой моделью, запущенной в серийное производство, станет бизнес-седан С40. Затем запланирован выпуск среднеразмерного кроссовера Volga К30 и полноразмерного Volga К40.

Выпуск автомобилей начнут до конца 2024 года, в 2025-ом планируется переход на полный цикл - со сваркой и окраской кузовов.

Цены пока не озвучены, но эксперты предполагают, что за модели возрожденного бренда будут просить порядка 2,5 млн рублей.