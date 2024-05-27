Посмотрите на ГАЗ «Соболь NN» с люксовым салоном и телевизором

Дилер нижегородских автомобилей — ПКФ «Луидор» — показал очередную версию шаттла на базе минивэна. Салон «Соболя-NN» радикально изменён: вместо цельного дивана на третьем ряду установлены раздельные кресла, сиденье второго ряда осталось одно, развёрнутое на 90 градусов, а кабину отделяет «лимузинная» перегородка с выдвижным телевизором. Ещё добавлен климат-контроль.

© Motor.ru

Снаружи люксовый «Соболь NN» выделяется разве что частичным антихромом и тонировкой: диски оставлены стандартные, колёсная база неизменна. А вот интерьер доработан: теперь доминируют белая кожа и замша, у кресел появились электрорегулировки, а их профиль изменён. «Луидор» поменял обшивку потолка и покрытие пола, добавил подоконники с подстаканниками.

© «Луидор»

© «Луидор»

К сожалению, цены пятиместного минивэна в открытом доступе не публикуются и даже полный список опций не приводится. Однако исходный пассажирский «Соболь NN» у дилеров стоит от 3,7-3,8 миллиона рублей, а оснащённые минивэны потянут на четыре миллиона рублей. Техника пока безальтернативна: российско-китайский 2,5-литровый турбодизель, отечественная 6-ступенчатая «механика» и задний привод.

«Группа ГАЗ» планирует вывести на рынок полноприводный «Соболь NN», но пока старт продаж откладывается, хотя предсерийные экземпляры показывают давно. Вероятно, новинка сразу дебютирует с локализованным дизелем G21, а промежуточный вариант со старым мотором Cummins массовым не станет.