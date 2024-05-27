BYD хочет взыскать с блогера 700 тысяч долларов за клевету

В конце ноября Яо Муцян протестироровал внедорожник Leopard 5 дочернего суббренда Fang Cheng Bao и заявил, что средний расход топлива гораздо выше заявленного: 18 литров на 100 километров вместо анонсированных 1,81-7,8 литра на 100 километров. Фирма BYD не согласилась с блогером, обвинила того в опасном вождении, потребовала извинений и компенсации пять миллионов юаней (703 тыс. $).

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Юристы BYD подготовились к тяжбе: по данным автопроизводителя, в ходе теста FCB Leopard 5 двигался в рваном ритме с серьёзным превышением скорости. Трижды внедорожник разгонялся более 180 км/ч, шесть раз — быстрее 170 км/ч, а 83% дистанции скорость составляла от 120 до 160 км/ч. Видеозапись заезда Яо Муцяна передана полиции.

ВYD полагает, что информация о расходе топлива 18 литров на 100 километров является ложной и наносит ущерб репутации бренда Fang Cheng Bao. От блогера требуют публичных извинений и компенсации ущерба в размере пяти миллионов юаней (703 тысячи долларов). Сумма беспрецедентна, ведь тестовый внедорожник стоил около 320 тысяч юаней (45 тысяч долларов).

Позиция блогера Яо Муцяна по поводу судебного иска BYD не раскрывается. После выхода обзора в китайских соцсетях развернулась настоящая дискуссия о расходе топлива заряжаемых гибридов. Впрочем, подача материала со стороны обозревателя вызывает вопросы: изначально Яо Муцян заявил, что расход 18 литров на 100 километров достигнут «в обычной манере вождения».