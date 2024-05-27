Суперуниверсалы Audi RS 4 Avant и BMW M3 Touring устроили километровую гонку

Сегмент «заряженных» универсалов достаточно скромный, но каждая модель, которая в нём представлена, представляет собой продукт высокого инжиниринга — готовый в любой момент поучаствовать в гонке по прямой. На сей раз авторы издания Motorsport Magazine свели в дрэг-рейсинге заслуженный Audi RS 4 Avant, которому бросил вызов амбициозный новичок в лице BMW M3 Touring. При этом дистанция для заезда была выбрана необычная — 1000 метров.

В арсенале Audi — 2,9-литровый бензиновый турбомотор V6, который выдаёт 450 лошадиных сил и 600 ньютон-метров. Автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. RS 4 Avant весит 1745 килограммов.

Под капотом M3 Touring — рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 510 сил и 650 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive. Весит универсал BMW 1865 килограммов.