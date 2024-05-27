Изучаем Porsche Varrera — прототип Volkswagen Sharan с двигателем от Porsche 911

В 1988 году компания Porsche с финансовой точки зрения чувствовала себя отлично, поэтому не боялась экспериментировать, выходя на несвойственные для себя ниши. Так появился концепт минивэна Porsche Varrera, о котором известно не так много.

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Планировалось сделать его на основе серийного Volkswagen Sharan, но с множеством модификаций шасси и фирменным шестицилиндровым мотором от Porsche 911.

Первую попытку создать автомобиль повышенной вместимости Porsche предпринял в шестидесятых годах. Проект под кодовым названием EA226 представлял собой автомобиль с большим объёмом багажника и двигателем от Porsche 911. Излишне говорить, что выпуск EA226 был отменен, но в Porsche решили вернуться к подобному автомобилю в ближайшие десятилетия.

В итоге появился Porsche Varrera, созданный на основе сильно модифицированного шасси минивэна Volkswagen Sharan, но с оппозитным шестицилиндровым двигателем и коробкой передач от 911. Varrera также должна была использовать кузов, очень похожий на Sharan, с другими фарами и бамперами.

Дизайн был разработан Хармом Лагэем, который в 70-х годах участвовал в создании Porsche 911 и 924. Интерьер также заметно отличался от VW Sharan — Varrera получил другую переднюю панель, рулевое колесо от Porsche восьмидесятых годов и кожаные сиденья с развитой боковой поддержкой. В оснащение входили всевозможные электроприводы и мощная аудиосистема.

Прототип был выполнен светло-золотистом металлике и оснащен колёсными дисками Cup. Проект оказался слишком смелым для Porsche и был свёрнут, но его дух продолжает жить и сегодня в Porsche Cayenne. Судя по всему, прототип был уничтожен.