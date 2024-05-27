В Узбекистане передумали отправлять в отставку Chevrolet Lacetti

Изначально планировалось, что последнюю партию седанов соберут в конце апреля, но конвейер продолжает работать до сих пор, пишет ташкентский портал Autostrada. Представители UzAuto подтверждают: производство не завершат, «пока не закончатся комплектующие». Узбекские покупатели заинтересованы в Chevrolet Lacetti: две недели назад партия из 4500 машин разошлась за полчаса.

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За три недели мая в Узбекистане нашли покупателей 7800 экземпляров Chevrolet Lacetti: по меркам рынка, это отличный показатель. Отчасти ажиотажный спрос был обусловлен слухами о скором прекращении производства проверенной модели. Интересно, что UzAuto не стали повышать цены: вариант на «механике» стоит от 143,6 миллиона сумов (эквивалент 1,03 млн. рублей).

Хотя разработка Chevrolet Lacetti началась ещё двадцать лет назад, в Средней Азии несовременная конструкция никого не смущает. Куда важнее, что начинка проверенная: атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил неприхотливый и простой, нет вопросов и к коробкам передач (альтернатива «механике» — 6-ступенчатый автомат).

Сейчас в Узбекистане модель доступна в фиксированной комплектации с парой аирбэгов, ABS, электролюком, кондиционером, подогревом передних кресел и лобового стекла. Самый дорогой двухпедальный вариант стоит 167,4 миллиона сумов (1,2 млн. рублей). Впрочем, отставка неизбежна, ведь Lacetti не лишена импортных комплектующих и завязана на мировых поставщиков General Motors.