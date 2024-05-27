Родстер BMW Z4 попытались сделать похожим на BMW 507 Элвиса Пресли

Родстер BMW 507 — одна из самых знаковых моделей в истории баварской марки, в частности из-за того, что тираж был ограничен 254 экземплярами, два из которых выкупил Элвис Пресли. Одну из машин он приобрёл в 1958 году, когда проходил военную службу в Германии. В 1960 году он демобилизовался в звании сержанта и вернулся в США, забрав машину с собой.

© Motor.ru

Однако спустя два года певец отдал ее в трейд-ин салона Chrysler в Нью-Йорке, после чего началась новая глава в истории машины.

В 2016 году после двухлетней реставрации заводскими специалистами родстер Элвиса восстановили до оригинального состояния. Им и вдохновлялись специалисты немецкой компании Estella-Fahrzeugtechnik, которые взяли за основу BMW Z4 и сделали для него новый углепластиковый кузов. Экстерьер не очень похож на оригинальный BMW 507, но передает винтажный дизайн и дух оригинала — по мнению разработчиков. Интерьер остался стандартным, не считая новой обивки из кожи.

Под капотом остался 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор BMW B58. На стандартном BMW Z4 M40i он развивает 335 сил и 368 Нм, но более производительные турбины, изменённая система впуска и спортивный выхлоп обеспечили мощность 507 «лошадей» и крутящий момент 650 Нм. Модернизация шасси подразумевает полностью регулируемую винтовую подвеску в сочетании с новыми 20-дюймовыми колёсами Alpina. Проект Tender 5.7 назван в честь популярной песни Элвиса Пресли «Love me Tender».

© Estella-Fahrzeugtechnik

© Estella-Fahrzeugtechnik

© Estella-Fahrzeugtechnik

Каждый из 15 запланированных к производству экземпляров будет окрашен в уникальный оттенок кузова и получит отделку салона в тон — анонсированы цвета Turmalin Purple Metallic, Feather White, Verde Ermes, Black Piano Lacquer, Impala brown Metallic, Frozen Grey, Maldives Blue, Ascot Green, Brilliant Red, Steel Blue, Estoril Blue, Byzanz Metallic, Fun Yellow, Oriental Blue и Cashmere Beige Silver Gold. Цена стартует с 288 000 евро, что впятеро дороже, чем «донор».