Классический кабриолет Ford Mustang превратили в рестомод-слипер

Классический Ford Mustang популярен у ценителей американских масл-каров и тюнинг-ателье, которые используют модель в качестве основы для проектов. Особняком стоит работа компании Velocity Modern Classics, которая подготовила рестомод-слипер — новый Velocity Mustang Convertible имеет современные агрегаты и более комфортный салон, но ничем своего потенциала не выдаёт. Стоимость фастбэка стартует с 299 900 долларов, а версия со складным верхом дороже на 30 000 долларов.

© Motor.ru

Для создания рестомода исходный Mustang был полностью разобран и поставлен на шасси Mustang SPEC от Roadster Shop, которое включает в себя реечное рулевое управление с усилителем, передние стабилизаторы поперечной устойчивости и независимую переднюю подвеску, что делает автомобиль более подходящим для современных условий. Тюнеры установили четырехрычажную заднюю подвеску и койловеры Fox спереди и сзади, новую заднюю ось и комплект 17-дюймовых легкосплавных дисков а-ля Magnum 500 с шинами Continental Extreme Contact Sport 02.

Машину покрыли краской BASF Glasurit, оснастили вентилируемым капотом с интегрированными габаритными огнями, обновили хром, а также установили новые светодиодные фары и фонари. Под капотом появился 5,0-литровый атмосферный V8 Ford Coyote мощностью 460 лошадиных сил с крутящим моментом 569 Нм. Мощность передаётся либо через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, либо через 6-ступенчатую механическую коробку передач Т-56 в зависимости от предпочтений заказчика.

© Velocity Modern Classics

© Velocity Modern Classics

© Velocity Modern Classics

© Velocity Modern Classics

Выхлоп Borla дополняет двигатель V8, а эффективность торможения обеспечивается четырёхпоршневыми суппортами Baer и 11-дюймовыми тормозными дисками. В салоне установлены новые ковшеобразные сиденья Procar, которые могут быть оснащены обогревом и вентиляцией, а сзади — новое сиденье. Интерьер получил систему кондиционирования Vintage Air, головное устройство RetroSound, новые динамики Focal и сабвуфер, а также новую панель приборов Dakota Digital в ретро-стиле. Мягкий складной верх может быть выполнен в коричневом, коричневом, чёрном или кремовом цветах в соответствии с оттенком кожаного салона по выбору владельца.