Руководитель концерна Вэй Цзяньцзюнь провёл прямую трансляцию из-за руля кроссовера нового поколения и прокомментировал обвал продаж уходящей «шестёрки». На протяжении 103 месяцев кроссовер был абсолютным бестселлером сегмента SUV в Китае, но в последние годы объёмы продаж падают. По мнению топ-менеджера Great Wall, всё дело «в беспорядочной и злонамеренной конкуренции».

Вэй Цзяньцзюнь подчеркнул, что его не беспокоит потеря лидерства Haval H6 в рейтинге продаж. Топ-менеджер дал понять, что Great Wall Motors не станет участвовать в «ценовых войнах», а текущий уровень спроса оправдывает ожидания. Вэй Цзяньцзюнь назвал Haval H6 «самой славной моделью в истории концерна» и анонсировал дальнейшее развитие линейки за счёт заряжаемых гибридов Hi4-T.

Haval H6 возглавлял рейтинг кроссоверов на рынке КНР на протяжении почти девяти лет, а лучшим результатом остаётся декабрь 2016 года: тогда за месяц было продано 80,5 тысячи машин! На этом фоне итоги первого квартала 2024 года скромные: за три месяца удалось реализовать 47,5 тысячи Haval H6. По продажам в сегменте SUV модель уступает Tesla Model Y, BYD Song Plus, Changan CS75 Plus, AITO M7 и BYD Song Pro.

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Также Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что у рамного внедорожника Tank 300 появится дизельная версия, а будущее Great Wall Motors связано с заряжаемыми PHEV- и безрозеточными HEV-гибридами. Топ-менеджер похвастался выдающимися продажами на экспортных рынках: план на 2024 год — полмиллиона единиц, а по итогам четырёх месяцев рост поставок за рубеж составляет 75%.