Во сколько обойдётся эксплуатация популярных автомобилей

Приобретая даже недорогой автомобиль, надо понимать: он потребует определённых затрат. И специалисты маркетингового агентства НАПИ, проведя собственное исследование, выяснили каких. А редакция Quto на основании этих отчётов составила общий рейтинг из самых востребованных россиянами моделей.

При расчете стоимости владения учитывались стоимость расходных материалов, технического обслуживания и страховок. Кроме того, эксперты учитывали расход топлива, величину транспортного налога и даже потерю стоимости. Наконец, без внимания экспертов не осталась дороговизна покрышек, сезонный шиномонтаж и другие нюансы.

Lada Granta: год владения

Между тем, даже совсем бюджетная машина — Lada Granta — требует весьма серьёзных затрат. Как подсчитали эксперты, стоимость одного километра пробега для вазовского бестселлера составляет 14,6 рубля. Согласитесь: не каждый задумывается, насколько накладно иметь личный автомобиль...

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УАЗ «Патриот»

Купив уазовский «Патриот» за полтора миллиона рублей, надо понимать: владеть такой машиной — вдовое дороже, чем «Грантой». Что, впрочем, объяснимо: расход топлива — выше, стоимость обслуживания — дороже... Не говоря уже про стоимость покрышек. Так что километр пробега стоит 19,46 рубля.

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Chery Tiggo 4 Pro

А каково владеть недорогой, но иномаркой? Не сильно накладнее, чем отечественным «Патриотом». Один километр пути на этом «китайце» стоит 20,48 рублей. Конечно, народная «Гранта» требует на четверть меньших вложений, но по уровню комфорта, наличию ассистентов и другим показателям отстаёт.

### Geely Coolray/Belgee X50

Одноклассник Chery Tiggo 4 Pro — дорестайлинговый Geely Coolray, который сейчас продаётся под именем Belgee X50. Согласно подсчётам, каждый километр пути на этом компактном вседорожнике обходится во вполне весомые 24,97 рубля. К слову, модель выпускается на белорусском заводе «Белджи».

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Omoda C5

Для любителей модных машин «поднебесные» автопроизводители создали кроссовер Omoda C5. Каждый километр пройденного пути на этой машине стоит 21,85 рубля. Так что «модно» — не значит дорого! Для справки отметим, что стоимость комплектации Ultimate, для которой делался расчёт, – 2 363 900 рублей.

### «Москвич 3»

Периеменованный «китаец», что теперь продаётся под маркой «Москвич», в эксплуатационном плане оказался дороже «китайца» чистокровного! По подсчётам специалистов НАПИ, каждый километр пути на «Москвиче 3» стоит 21,9 рубля. От российского автомобиля хотелось бы меньшей расточительности...

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Tank 500

На фоне «бюджетных» моделей интересно выяснить: а плачут ли богатые? Ведь стоимость владения премиальным внедорожником Tank 500 тоже подсчитана. При расчёте на километр стоимость владения этим конкурентом «крузака» по цене 6 899 000 рублей составляет 46,29 рубля. Многовато будет!