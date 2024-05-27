Купить Lada Vesta в Белоруссии оказалось сильно дешевле, чем в России

В Республике Беларусь Lada Vesta NG оказалась доступнее, чем в России: если воспользоваться скидками от дилеров, то разница в стоимости может составить около 300 тысяч рублей.

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Цена на седан в базовой комплектации Comfort (106 л.с., МКП) составляет 44 тысячи белорусских рублей (примерно 1,23 миллиона российских рублей). В России купить такую "Весту" можно минимум за 1,51 миллиона рублей.

Аналогичная ситуация с ценами на универсал модели. Приобрести Lada Vesta SW NG в соседней республике можно начиная от 45,9-46,5 тысячи белорусских рублей (1,28-1,3 млн рублей). Стоимость автомобиля в России - 1,64 миллиона рублей. Кроссовая Vesta SW Cross в Беларуси стоит 54,5 тысячи рублей (1,52 млн российских рублей), в России - от 1,85 млн рублей.

Однако в Беларуси пока представлены Lada Vesta с базовым силовым агрегатом - 106-сильным мотором 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. В России модель доступна также с двигателем 1.8 Evo и вариатором.

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