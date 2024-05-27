Комитет Госдумы одобрил проект о штрафах для пользователей электросамокатов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

"Комитет по государственному строительству и законодательству поддерживает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона № 604809-8 "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", - указано в заключении комитета.

Документ внесла в палату парламента в апреле группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.