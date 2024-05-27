Вспоминаем мощнейшие автомобили из 2010-х

Мы завершаем цикл материалов, который подробно и наглядно знакомит с постепенной девальвацией мощности. Приятное, знаете ли, явление! Если на излёте восьмидесятых годов головокружение вызывали полтысячи сил, то в 2010-х негласные стандарты безмерной крутизны ушли в заоблачные дали — умножайте на три! Мы отобрали восемь наиболее интересных гиперкаров, хотя претендентов на строчки в хит-параде, конечно же, заметно больше. Все как на подбор мелкосерийные, в том числе один специализированный трековый уникум.

© Motor.ru

Если вы еще не ознакомились с предыдущими частями нашего сериала, то милости просим — по ссылкам найдете всё самое захватывающее из восьмидесятых, девяностых и нулевых. Ну а мы продолжаем!

Ultima Evo

Мир гиперкаров простирается далеко за границы Ferrari, Koenigsegg, Bugatti и прочих знаменитых фамилий. Как вам, например, британская Ultima Sports Ltd? Её Evo с внешностью отпрыска лемановского болида — это всё равно что спартанская избушка в горах и мясо на костре. Минимум удобств, максимум эмоций и впечатлений!

© Ultima

Evo перехватил эстафету у модели GTR весной 2015 года. Название отражает смысл — перед нами плод эволюции «гэтера». Автомобили похожи, причем снаружи их отличит разве что закоренелый фанат марки. В основу легло шасси с пространственной рамой, двухрычажными подвесками и регулируемыми стойками. В нарочито гоночной конструкции наверняка неплохо смотрелся бы какой-нибудь сравнительно небольшой европейский или японский двигатель. Но инженерам виднее, они остановились на алюминиевой нижневальной «восьмерке» LS от General Motors с механическим нагнетателем. Отдача — 1034 л.с. и 1247 Нм — вызывает благоговейный трепет. А с учетом массы менее тонны — микс из восторга и страха.

© Ultima

Безумная энерговооруженность позволяет творить чудеса. При должных навыках пилота по обращению с шестиступенчатой механической коробкой Porsche разгон до 97 км/ч (60 миль/ч) укладывается в 2,3 секунды, а четверть мили пролетает за 9,2 секунды. Максимальная скорость превышает 380 км/ч.

© Ultima

© Ultima

«Ultima мчится как по рельсам, точно входя в повороты и с впечатляющей легкостью удерживая траекторию», — пел дифирамбы Unique Cars Magazine. А это уже Evo Magazine: «Последняя Ultima, вероятно, самый недооцененный автомобиль на планете. Имеет соотношение цены и качества, которое большинство производителей суперкаров не считают возможным. Однако это не обученный лишь одному трюку снаряд. Вы почувствуете работу шасси, оцените уровень сцепления с дорогой через обод рулевого колеса и сиденье, а также сможете использовать это настолько, насколько вам удобно. Здесь нет ни электронного контроля тяги, ни АБС, ни гидроусилителя руля — и знаете что? Вы не будете по ним скучать. Торможение очень эффективное. Сцепление с дорожным покрытием тоже хорошее, а плавность хода на удивление адекватная».

Ferrari FXX K

Уникальное купе из Маранелло — тот еще читер! Перед нами трековая версия гибридного LaFerrari без доступа на дороги общего пользования для заводской клиентской программы XX. Казалось бы, в хит-параде ему не место, но мимо такой хайтек-красоты не пройдешь!

© Ferrari

Буква K указывает на систему рекуперации энергии HY-KERS, корни которой уходят в Формулу 1. Атмосферный V12 объемом 6,3 литра с модифицированными распредвалами и клапанным механизмом (в частности, используются механические, а не гидравлические толкатели), другими впускными коллекторами и измененным выпускным трактом выдает 860 л.с. — на 60 л.с. больше, чем у дорожной машины. Он весело крутится (до 9250 об/мин) и в тандеме со 190-сильным электромотором генерирует 1050 л.с. Для сравнения, у LaFerrari «всего» 963 лошадиных силы.

© Ferrari

© Ferrari

© Ferrari

На домашнем для компании автодроме Fiorano супергибрид радикально быстрее родственного Ferrari — 1 минута 14 секунд против 1 минуты 19,7 секунды. Разгромное преимущество обеспечила также переосмысленная аэродинамика. Кое-какие её элементы, например, пара «плавников» позади делают облик запоминающимся. Со всеми изысками получилось 540 кг прижимной силы при 200 км/ч в «агрессивной» спецификации. Плюс слики Pirelli — под них скорректирована степень вмешательства трекшн-контроля F-Trac, контроля угла боковых скольжения Racing SSC (Side Slip Angle Control) и электронноуправляемого дифференциала E-Diff.

Zenvo TSR-S

Меню карликовой датской конторы — это эксклюзив в квадрате с поразительным уровнем мощности и динамики. При этом четырехзначные лошадиные силы стали визитной карточкой Zenvo с самого начала. Cреднемоторный первенец ST1 (1104 л.с.) родом из конца нулевых годов без стука вошел в элитный клуб. Представленный десять лет спустя TSR-S следует заветам предка.

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

© Zenvo

Грозным оформлением передней части «эска» смахивает на ST1. В действительности перед нами дорожная итерация трекового TSR. Электрификации нет и в помине: Zenvo приводится 1193-сильным V8 объемом 5,8 литра с двумя механическими нагнетателями и семиступенчатой секвентальной коробкой передач. Обещаны 2,8 секунды до сотни, 6,8 секунды до 200 км/ч и максимальные 325 км/ч. Еще несколько занимательных подробностей. Заднее активное антикрыло функционирует как аэродинамический тормоз и вдобавок меняет угол атаки в поворотах — наклоняется влево или вправо. Опционально предлагался климат-контроль и «музыка». Вот такая попытка одомашнить фактически гоночный суперкар.

9ff GT9 Vmax

Немецкое тюнинг-ателье в своем постоянном стремлении сделать Porsche злее и быстрее дошло до крайней черты и переступило ее с проектом GT9. Он заметно отличается от исходного 911 поколения 997 даже внешне — сигарообразный зализанный кузов длиннее и ниже. Ну а главное скрывается внутри.

© 9ff

9ff GT9 засветили еще в нулевых. Если говорить о следующей декаде, то семейство состояло из 748-сильного GT9-CS и абсолютно сумасшедшего Vmax. «Ян Фаттауэр, глава 9ff и создатель GT9 Vmax широко улыбается. Он знает свое дитя и производимую им реакцию. Он превратил шестицилиндровый оппозитный двигатель от 911 GT3 RSR в адский 4,2-литровый с двумя турбинами (давление до двух бар), мощностью 1381 л.с. и крутящим моментом в 1162 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнаться до предельных 437 км/ч — по крайней мере, согласно рекламным брошюрам», — рассказывал о чудище журнал Auto Bild.

© 9ff

© 9ff

© 9ff

Дойти до предела тогда не удалось — автодром Zandvoort не позволяет уложить стрелку спидометра даже на 300 км/ч. Да и о каком Vmax (в переводе — «максимальная скорость») могла идти речь, когда тест проводился на мокром асфальте? Тем не менее, гипер-Porsche ошеломил не одной «дурью». Благодаря пространственной раме, карбоновому кузову и плексигласовым окнам масса отнюдь не грандиозная, 1337 кг. Кроме того, испытатель проникся продуманной аэродинамикой и назвал ее «гениальной».

Hennessey Venom GT

Апгрейды серийных американских спорткаров разных форматов — не единственное направление деятельности техасское тюнинг-ателье Hennessey Performance. Мечта о быстрейшем на планете гиперкаре давно овладела Джоном Хеннесси и его коллегами. Их первым и отнюдь не пробным шаром стал Venom GT.

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

Если «Веном» кажется вам до боли знакомым, то вам не кажется. Он базируется на легоньких среднемоторных Lotus Elise и Exige. У них позаимствован ряд внешних элементов, черты дизайна и частично шасси. Понятно, что разница между донором и готовым продуктом колоссальная: кузов углепластиковый, платформа переделана и удлинена. Нижневальный джиэмовский V8 объемом 7,0 литров форсирован двумя турбокомпрессорами. Предусмотрены три мощностные карты с регулировкой из салона — на 811, 1014 и 1261 л.с. Самым свирепым в гамме считается Spyder. К 2016 модельному году его прокачали до 1450 л.с.

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

© Hennessey Performance

Динамика Venom GT убойная: 100 км/ч в пределах трех секунд и «квотер» менее десяти секунд. Еще сильнее поражают предельные возможности. 14 февраля 2014 года гиперкар посетил посадочную полосу для космических шаттлов в Kennedy Space Center и развил на ней 435,31 км/ч. К сожалению, рекорд не попал в Книгу Гиннеса, так как заезд проводился в одном направлении.

Bugatti Chiron

«Бугатти», жемчужина коллекции Volkswagen Group, живет на широкую ногу. С полноприводным Veyron фирма ни в чем себе не отказывала. В случае с Chiron игра тоже шла по-крупному. Отдача стандартной модификации выросла относительно предшественника в полтора раза — до 1500 л.с. и 1600 Нм при 2000–6000 об/мин — чтобы наверняка и с запасом. Как? Старым проверенным методом: при помощи восьмилитрового W16 с четырьмя турбокомпрессорами, «выдыхающего» через титановую выпускную систему. Коробка передач семиступенчатая преселективная с двумя сцеплениями.

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Осенью 2019 года интернет взорвала новость: есть мировой рекорд скорости для серийной техники! «Широн» под чутким присмотром заводского тест-пилота Энди Уоллеса выжал 490,484 км/ч! Предыдущий чемпион, Koenigsegg Agera RS остался позади со своими 446,97 км/ч. Правда, выяснилось, что Bugatti выставила не совсем обычный автомобиль. Дело даже не в том, что ограничитель скорости стокового Chiron не позволяет развивать свыше 420 км/ч — это вопрос решаемый. В заездах участвовал прототип с форсированным до 1600 л.с. двигателем и удлиненной примерно на 250 мм задней частью кузова ради увеличения прижимной силы, кастомной подвеской, специальными шинами Michelin и прочими «мелочами».

© Bugatti

© Bugatti

© Bugatti

Чтобы «легализовать» достижение компания сподобилась на 30 товарных версий по имени Super Sport 300+. Большинство особенностей напрямую позаимствованы у прототипа. Ограничитель скорости срабатывает «всего» на 440 км/ч и по пути к заветной цели мало не покажется: спринт до 200 км/ч занимает 5,8 секунды, до 300 км/ч — за 12,1 секунды.

Koenigsegg Regera

Выборка мощнейших представителей 2010-х годов напоминает театр нескольких актеров-брендов. А одну из главных ролей играет шведский бестиарий Koenigsegg. Мы выбрали две самые крутые модели. Первая — тарга Regera.

© Koenigsegg

Гибридная установка объединяет пятилитровую «твинтурбовосьмерку» с сухим картером (давление наддува — 1,6 бар) и три электромотора. Один соединен с коленвалом и выступает в качествен стартер-генератора. Два на задней оси позволяют управлять вектором тяги. Питает их 800-вольтовый аккумуляторный блок (первый в мире на тот момент!) емкостью 4,5 кВт⋅ч. Всё это хозяйство выдает свыше 1500 л.с. и 2000 Нм при заправке топливом E85, смесью этанола и бензина.

© Koenigsegg

И вот что еще изумительно: Regera лишена привычной коробки передач. Вместо нее применяется запатентованная система KDD (Koenigsegg Direct Drive) с гидравлической муфтой с изменяемой степенью проскальзывания. Благодаря ей ДВС напрямую подключается к задней оси.

© Koenigsegg

© Koenigsegg

Полюбоваться определенно стоит верхними рычагами задней подвески из углепластика, тормозными керамическим дисками диаметром 397 мм и шестипоршневыми суппортам спереди (380 мм) и четырехпоршневым сзади, активной аэродинамикой. Кстати, на 250 км/ч Koenigsegg приколачивают к асфальту 450 кг прижимной силы.

Koenigsegg Jesko

Фантастический мегакар (так «Кенигсегг» величает свои творения) начали выпускать в 2021 году, однако дебютировал он на Женевской выставке 2019-го, и там же был распродан весь тираж из 125 штук. Поэтому мы с чистой совестью включаем его в обзор. Имя Jesko (Йеско) взято не с потолка — так зовут отца Кристиана фон Кенигсегга. Тарга по фирменным меркам сравнительно массовая, заявлено 125 экземпляров. Пятилитровая «восьмерка» обходится без помощи тяговых электродвигателей. У нее «плоский» сверхлегкий коленвал (12,5 кг), два турбокомпрессора на керамических подшипниках и три топливные форсунки на каждый цилиндр, впервые на серийном автомобиле. На топливной смеси E85 — 1600 л.с. и 1500 Нм.

© Koenigsegg

© Koenigsegg

© Koenigsegg

С коробкой передач шведы отожгли. Девятиступенчатая Light Speed Transmission (намек на переключения «со скоростью света») собственной разработки — это семь сцеплений, отсутствие синхронизаторов и возможность мгновенно включить нужную передачу без промежуточных переключений.

© Koenigsegg

© Koenigsegg

© Koenigsegg

© Koenigsegg

Jesko бывает в двух вариантах — Absolut и Attack. Они идентичны по отдаче, но преследуют разные цели. Первая заточена под сверхвысокую максимальную скорость и имеет коэффициент аэродинамического сопротивления Cx 0,278. Антикрыло отсутствует, лишь пара «плавников»-стабилизаторов. Задняя часть удлинена. Прижимная сила на скорости 250 км/ч — всего 40 кг. Вторая задумана для доминирования на треке и потому наделена развитым оперением с антикрылом. Здесь все иначе: 700 кг прижима на 250 км/ч и тонна при 290 км/ч.