Аналитики подсчитали траты на владение популярными автомобилями в России

Специалисты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, во сколько обойдется эксплуатация популярных автомобилей. А портал Quto составил общий рейтинг из самых востребованных россиянами моделей.

На первом месте самая бюджетная машина в РФ - Lada Granta. Впрочем, нельзя сказать, что ее обслуживание будет совсем уж дешевым. Так, за 1 км пути за рулем бестселлера АвтоВАЗа надо отдать 14,6 рубля. УАЗ "Патриот" обойдется чуть дороже - в 19,46 рубля. За Chery Tiggo 4 Pro придется выкладывать 20,48 рублей, за Geely Coolray/Belgee X50 - 24,97 рубля.

Один км на кроссовере Omoda C5, который стабильно входит в рейтинг самых популярных SUV, будет стоить 21,85 рубля. "Москвич 3" примерно на этом же уровне - 21,9 рубля. А вот дороже всех обойдется Tank - 46,29 рубля. Ну и стоимость внедорожника впечатляет - 6 899 000 рублей.

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