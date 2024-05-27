Эксперт рассказал, что купить за 2 млн вместо подержанного Toyota RAV4

Бюджета в два миллиона рублей хватит на покупку большого вседорожника, если не рассматривать варианты с новыми "китайцами" в лице Haval Jolion или Kaiyi X3.

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Один из хороших вариантов - восьми-, девятилетний Volkswagen Touareg. Моторы очень надёжны, но требовательны к качеству топлива. К бензиновому лишь одна претензия: расход топлива, который в городе может доходить до 25 литров. Автомат, являющийся доработанной коробкой Aisin, очень надёжен. Кузов стойко переносит испытание временем, также крепка подвеска.

Kia Sorento Prime будет в аналогичном возрасте. Доступен с дизелем, атмосферным 2.4 (188 л.с.) и V6 3.3 (250 л.с.). К нему вопросов нет, но эксперт рекомендует всё-таки остановить выбор на бензиновых версиях: "дизель сам по себе не особо ломкий, но сложный, очень требовательный к качеству топлива и пожирает масло литрами". По общей надёжности, пишет журнал, Sorento Prime уступает RAV4, особенно "хандрят" расходники тормозной системы.

За два миллиона также можно купить Volvo XC60 первого поколения в возрасте 8-10 лет с пробегами около 150 тысяч км. У бензиновым турбомоторов много слабых мест, к тому же с дизелями авто попадаются намного чаще. Они проверены временем и на страдают от мелких поломок, автоматический коробки слабы на систему охлаждения, поэтому можно найти машины с доработками в виде установки внешнего радиатора. Ну и замену смазывающей жидкости лучше проводить почаще.

Рестайлинговый "Вольво" от 2014 года предпочтительнее, так как лишилась многих слабых мест, а главный недостаток шведского премиума - дорогие запчасти.

Nissan Pathfinder IV за 2 млн будет в возрасте 8-9 лет, можно найти машину с пробегом до 150 тысяч км.

"Недостаток кроссовера - единственно возможная комбинация простого и живучего атмосферника VQ35DE V6 3.5 (249 л.с.) с сомнительным вариатором Jatco JF017E",

- говорит эксперт издания, отмечая при этом, что вариатор Pathfinder конструктивно удачнее CVT у Toyota RAV4. Также у Pathfinder недостаточно собранная подвеска, слабые подшипники и ещё ряд мелких болячек, но зато автомобиль большой и комфортный.

Также в бюджет 2 млн рублей вписывается Subaru Outback, о том, какую версию универсала купить, "РГ" рассказывала ранее.