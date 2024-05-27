Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России

Не так давно стало известно, что Китай за первые четыре месяца 2024 года поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем за такой же период прошлого года. Какие модели из КНР сейчас самые дешевые в плане обслуживания, об этом "Российской газете" рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

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"Максимально выгодными в вопросах обслуживания в 2024 году на российском рынке остаются такие китайские автомобили, как Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первые три технических обслуживания у владельцев этих машин обходятся около 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.

Наибольшую часть расходов на ТО занимает стоимость запчастей и расходников, однако несмотря на то, что китайские комплектующие в прошлом году подорожали на 17%, они все равно остаются более доступными, чем детали на европейские, японские и корейские машины.

При этом у многих дилеров действуют специальные предложения для того, чтобы клиенты могли сэкономить на сервисном обслуживании своих автомобилей", - отметил Носко.

Ранее "РГ" рассказывала, что 2024 год будет для российского рынка богатым на новинки китайских брендов: ожидается старт продаж от 30 до 45 моделей.