Россиянам объяснили, как будут лишать прав за скрытые номера

После того, как в российском законодательстве появится ответственность за сам факт установки специальных устройств, позволяющих скрывать или видоизменять госномера на автомобилях, гаишники смогут более эффективно выявлять нарушения и привлекать водителей к ответственности.

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«Бывают номерные знаки на пружинке, которые от скорости начинают наклоняться. В тот момент, когда водителя останавливают, у него ничего не скрыто, и получается сложность с доказательной базой», — пояснил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

По его словам, сегодня автомобилисты используют не только стандартные рамки-перевёртыши, но также более хитрые устройства. В итоге сотрудникам ГИБДД бывает сложно поймать нарушителей.

Однако всё изменится, если для привлечения к ответственности достаточно будет самого факта обнаружения на номерах встроенных магнитов, разных «хитрых» рамок и других устройств.

При этом привлекать по этому закону за грязные или нечитаемые номера гаишники, по словам политика, наказывать водителей не смогут.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий существенное усиление наказания за сокрытие номеров автомобилей. В документе указано, что речь идёт даже не о самом факте, а об использовании специальных устройств, позволяющих спрятать или изменить «жестянки».