Автоэксперт назвал неочевидные способы защитить машину от угона

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik назвал неочевидные способы защитить машину от угона.

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По словам эксперта, преступники не любят автомобили с индивидуальными признаками. Это могут быть как специальные идентификационные номера, так и аэрография на кузове, которая ярко выделяет машину в потоке.

Хайцеэр рекомендует никогда не доставать ключи от авто на кассах во время оплаты или где-либо еще.

Кроме того, нужно быть внимательными владельцам машин с системой дистанционного запуска - угнать такие автомобили гораздо проще. Ну и не стоит забывать о страховке - каско никто не отменял. А все затраты легко окупятся.

Ранее "РГ" сообщала, что в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество угонов автомобилей сократилось в 3,5 раза. При этом чаще всего угоняли Kia K5 и Lada Granta.