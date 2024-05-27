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Сотрудник ГИБДД рассказал, можно ли превысить скорость и не попасть на штраф

Некоторые водители, которые не привыкли соблюдать ПДД, ищут способы избежать штрафов. В том числе стараются найти изъяны в работе дорожных камер. Например, существует распространённый миф о том, что камеры не могут зафиксировать нарушение, если автомобиль движется с очень большой скоростью. Это объясняется тем, что устройство не может сделать чёткий снимок, на котором бы был виден номерной знак транспортного средства. Развеять этот миф решил представитель ГИБДД.

Сотрудник ГИБДД рассказал, можно ли превысить скорость и не попасть на штраф
© Quto.ru

О том, где находятся камеры, можно узнать из всевозможных навигационных приложений. Однако не все водители до сих пор понимают, как работают дорожные комплексы.

В ГИБДД не стали опровергать информацию, что предельная скорость на самом деле существует. Этот параметр даже закреплён в технических требованиях для комплексов видеофиксации. Согласно данным ГИБДД, камера не сможет распознать номера, если автомобиль движется со скоростью 350 км/ч. Фактически такой показатель не достижим обычным легковым машинам, которые передвигаются по дорогам общего пользования.

Также существует мнение, что в ночное время камеры не выписывают штрафы. Это актуально только для устаревших комплексов фото- и видеофиксации. Современные устройства оснащены инфракрасными прожекторами, поэтому они «видят» нарушения как днём, так и ночью.

Ещё один миф связан с «вафельной разметкой». Автомобилисты верят, что если после запрещающего сигнала светофора автомобиль стоит на жёлтых клетках разметки, то водителю неминуемо придёт штраф в размере 1 тыс. рублей. На самом деле оштрафуют только тех, кто стоит на разметке на красный свет и мешает проезду других транспортных средств.

Многие автомобилисты до сих пор верят, что избежать штрафов помогут грязыне номера. Современные камеры работают с использованием искусственного интеллекта. Поэтому они могут достраивать недостающую часть номера, сверяясь с базой.

Также автолюбители уверены, что камеры видят дорожную разметку в любом случае, даже если она стёрлась или скрыта по причине погодных условий. Сотрудник ГИБДД разъяснил, что это не так. Сейчас не штрафую водителей при отсутствии физической разметки.

Автоэксперт
ГИБДД