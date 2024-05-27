Сотрудник ГИБДД рассказал, можно ли превысить скорость и не попасть на штраф

Некоторые водители, которые не привыкли соблюдать ПДД, ищут способы избежать штрафов. В том числе стараются найти изъяны в работе дорожных камер. Например, существует распространённый миф о том, что камеры не могут зафиксировать нарушение, если автомобиль движется с очень большой скоростью. Это объясняется тем, что устройство не может сделать чёткий снимок, на котором бы был виден номерной знак транспортного средства. Развеять этот миф решил представитель ГИБДД.

О том, где находятся камеры, можно узнать из всевозможных навигационных приложений. Однако не все водители до сих пор понимают, как работают дорожные комплексы.

В ГИБДД не стали опровергать информацию, что предельная скорость на самом деле существует. Этот параметр даже закреплён в технических требованиях для комплексов видеофиксации. Согласно данным ГИБДД, камера не сможет распознать номера, если автомобиль движется со скоростью 350 км/ч. Фактически такой показатель не достижим обычным легковым машинам, которые передвигаются по дорогам общего пользования.

Также существует мнение, что в ночное время камеры не выписывают штрафы. Это актуально только для устаревших комплексов фото- и видеофиксации. Современные устройства оснащены инфракрасными прожекторами, поэтому они «видят» нарушения как днём, так и ночью.

Ещё один миф связан с «вафельной разметкой». Автомобилисты верят, что если после запрещающего сигнала светофора автомобиль стоит на жёлтых клетках разметки, то водителю неминуемо придёт штраф в размере 1 тыс. рублей. На самом деле оштрафуют только тех, кто стоит на разметке на красный свет и мешает проезду других транспортных средств.

Многие автомобилисты до сих пор верят, что избежать штрафов помогут грязыне номера. Современные камеры работают с использованием искусственного интеллекта. Поэтому они могут достраивать недостающую часть номера, сверяясь с базой.

Также автолюбители уверены, что камеры видят дорожную разметку в любом случае, даже если она стёрлась или скрыта по причине погодных условий. Сотрудник ГИБДД разъяснил, что это не так. Сейчас не штрафую водителей при отсутствии физической разметки.