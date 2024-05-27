5 спортивных автомобилей из 90-х годов, навевающих ностальгию

Раньше под дешёвым спортивным автомобилем подразумевалось заднеприводное купе в возрасте более 15 лет. Теперь модели, которые в 90-х гг. заставляли наши сердца активнее биться, растут в цене. С каждым годом они всё быстрее движутся от «старья» к «раритету». Найти дешёвые спортивные автомобили с пробегом — задача не из лёгких, но найти экземпляр, который ещё и сохранит свою стоимость, гораздо сложнее. В этой подборке мы собрали несколько моделей, от взгляда на которые которых во рту появляется ностальгический вкус той самой жвачки.

BMW E36 M3 Coupe

Предшественник сверхценного BMW E46 M3 стал одним из самых почитаемых поколений M3. Несмотря на то, что заряженная баварская «Тройка» стала звездой постеров, которые юноши вешали над своими кроватями, автомобиль не был очень уж быстрым.

На европейских рынках 3,0-литровые двигатели с прямой шестёркой развивали 286 л.с., а на североамериканском рынке их мощность составляла всего 240 л.с. В конце 1996 года, когда объём двигателя увеличился до 3,2 литра, европейские M3 развивали 316 л.с., тогда как североамериканские версии получили лишь небольшой прирост крутящего момента, но не лошадиных сил.

Классический спортивный автомобиль выпускался с 1992 по 1999 год. Он приобрёл популярность, потому обладал всеми технологическими функциями, доступными в 90-е гг., был хорошо собран, обладал оригинальным дизайном и хорошими характеристиками. Он был настолько популярен, что по всему миру было продано более 70 тыс. экземпляров. BMW E36 M3 вошёл в историю как настоящая легенда.

© Mercedes-Benz

Классические модели Mercedes-Benz источают роскошь и утончённость, но обычно редко могут похвастаться крутыми техническими характеристиками. Однако R129 SL-Class из 90-х гг. — исключение. Его обтянутый кожей салон и деревянные акценты могут заставить поверить, что это всего лишь воскресный круизер, но под капотом 500SL скрывается нечто захватывающее.

В движение автомобиль приводит 5,0-литровый двигатель V8, развивающий 320 л.с. Этот сдержанный роскошный гран-туризмо мог разогнаться до ста за 6,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч. Несмотря на то, что он едва ли сравнится с новым Mercedes-AMG SL 63, классический 500SL навсегда останется культовым немецким спортивным автомобилем.

© Porsche

Porsche 968

Porsche создал не только 911, о других его спортивных моделях часто забывают. В арсенале немецкого бренда целый ряд переднемоторных спортивных автомобилей: 924, 944, 928 и, конечно же, 968.

Все модели Porsche 968 оснащались 3,0-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем. Базовая модель 968 развивала 238 л.с., а европейская версия 968 Turbo S получила мощность более 300 л.с.

Эта модель стала классикой Porsche, несмотря на то, что долгие годы не привлекала к себе внимание.

© Ford

Ford Mustang SVT Cobra

Внешность Mustang SVT Cobra вдохновлён гонками. Это свирепый и агрессивно выглядящий автомобиль был создан командой Ford Special Vehicle Team — отсюда и название SVT. Он стал одним из самых мощных и востребованных автомобилей Ford того времени. По сути, автомобиль представлял из себя высокопроизводительную версию SN-95 Mustang GT. В 1994-1995 годах все модели оснащались 5,0-литровым двигателем Cobra V8 мощностью 275 л.с. А в 1996-1998 годах на смену ему пришёл новый алюминиевый 4,6-литровый модульный двигатель V8, выдававший 305 л.с. — чуть меньше, чем базовая модель Ford Mustang 2024 года.

Автомобиль продавался в двух ограниченных сериях: Indy Pace Car Replica в количестве всего 1 000 экземпляров и Mystic Cobra тиражом 1 999 единиц.

© Toyota

Toyota MR2 Turbo W20

В 90-х гг. Toyota преуспела в создании микроскопических спортивных автомобилей. Производитель создал три поколения MR2. Язык дизайна был похож на Ferrari 308.

Toyota MR2 Turbo выпускалась с 1991 по 1996 год и оснащалась 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 200 л.с. Из-за лёгкого веса автомобиля этой мощности было более чем достаточно, чтобы разогнать заднеприводный спорткар Toyota до «сотни» всего за 5,9 секунды.

Многие автолюбители считают среднемоторную компоновку идеальной для спортивных автомобилей, потому что тогда машины лучше распределяют вес и управляются. Toyota была первой японской компанией, создавшей среднемоторный спортивный автомобиль. MR2 был выпущен, чтобы сразиться с европейцами. Модель получила клиновидный дизайн и большую мощность двигателя, расположенного посередине. Однако решающим фактором популярности MR2 стала его доступность и надёжность по сравнению с европейскими спортивными автомобилями.