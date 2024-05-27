Электрокар Tesla снова взломали за пару минут

Эксперты по информационной безопасности китайской компании GoGoByte, используя излюбленный хакерами метод взлома электромобилей Tesla, снова взломали одну из машин буквально за несколько секунд.

Для этого использовался метод ретрансляционной атаки (relay attack) с применением радиомаячков. При этом такой метод уже применялся и Tesla вламывались очень быстро, хотя компания обещала всё это время, что механизмы защиты от таких атак были усовершенствованы.

Однако практика показала, что если один маячок разместить вблизи электромобиля, а второй — на небольшом удалении от ключей электрокара, уходит не более пары секунд, при наличии нужного ПО, на обман защиты и взлом электромобиля.

Как отметил генеральный директор GoGoByte Цзюнь Ли, для вскрытия дверей Tesla нужен физический доступ и близость к брелоку с ключами от машины и к владельцу.