Названы самые популярные в России электромобили этой весной

Как рассказали в "Авито Авто", с начала марта и по конец мая китайская марка Zeekr оказалась лидером в сегменте новых и подержанных электромобилей по спросу в РФ.

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После Zeekr идут Rolls-Royce, Xiaomi, LiXiang и Volkswagen.

Если говорить о моделях, то в лидерах Zeekr 001 (средняя цена 7,39 млн рублей), Rolls-Royce Spectre (108,78 млн рублей), Xiaomi SU7 (6,9 млн рублей), а также LiXiang Mega (12,2 млн рублей) и HiPhi Z (12,35 млн рублей).

Спрос на новые электрокары вырос еще более существенно - на 137,5%. Средняя цена на новые электрокары составила 5,9 млн рублей, сообщают "Известия".

Ранее "РГ" сообщала, что в ближайшие 6 лет количество зарядных станций в РФ должно вырасти более чем в 10 раз, отметил первый вице-премьер. Сегодня их в России 1150, а парк электромобилей увеличился до более чем 40 тысяч машин, из которых 10 тысяч произведено в России.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

Также эксперты назвали главные риски для владельцев "серых" электромобилей.