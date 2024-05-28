В России становится меньше импортных иномарок

С начала текущего года объем ввоза автомобилей путем параллельного импорта снижается с каждым месяцем, об этом свидетельствует уменьшение числа регистраций транспортных средств.

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По итогам прошлого месяца в России было зарегистрировано 147 008 новых транспортных средств, в учет были взяты легковые автомобили и коммерческий транспорт. На машины, которые были ввезены путем параллельного импорта, пришлось только 11% от общего числа. При этом в феврале на их долю приходилось 16 %, а в марте уже 15%. Этот говорит о том, что спрос среди покупателей на иномарки стал снижаться.

Эксперты же говорят о том, что уменьшение числа зарегистрированных автомобилей было предсказуемым на фоне начала действия новых правил ввоза транспортных средств в Россию. До начала действия новых правил, продавцы активно завозили новые автомобили.

Если рассмотреть статистику продаж среди иномарок, то по итогам прошлого месяца лидирующие позиции занимают китайские автомобили, чаще всего покупались авто марки Lixiang, 13% от всех реализованных иностранных транспортных средств. На втором месте по востребованности расположился японский бренд Toyota, с долей в 9%. Третье место у BMW с 8%. Четвертое и пятое места у Geely и Hyundai, которые занимают одинаковое количество в 7%.

Самой реализуемой иномаркой среди всех проданных легковых автомобилей в апреле текущего года стал кроссовер Geely Monjaro, свое предпочтение в его пользу отдали 7% покупателей.

Также стоит напомнить о том, что самым дешевым легковым автомобилей на российском рынке в настоящее время остается седан Lada Granta, стоимость которого заявлена в базовой комплектации от 699 900 рублей. АвтоВАЗ предпринимает ряд мер по сдерживанию цен на актуальный модельный ряд, выпуская конкурентоспособные транспортные средства.