На АвтоВАЗе составили топ-5 технических особенностей Lada Vesta

АвтоВАЗ рассказал, какие особенности семейства модели делают его привлекательным для клиентов.

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Одна из них - мощный подрамник, обеспечивающий "азартную управляемость":

"Кузов теперь не "дышит" от перегрузок в виражах, а автомобиль послушно откликается на каждое движение руля", - рассказали в компании.

Двигатели Lada Vesta - 1.6 и 1.8 Evo - на АвтоВАЗе назвали "неубиваемыми и эффективными". Под первой характеристикой имеется в виду "безвтыковая" шатунно-поршневая группа, которая в случае обрыва ремня не приведёт к дорогостоящему ремонту. Также вазовские моторы известны своей ремонтопригодностью и большими пробегами.

Ещё одно преимущество Lada Vesta, по версии АвтоВАЗа, - использование в конструкции повышенной и особо повышенной прочности. Это повышает безопасность и жёсткость конструкции кузова. Бак же сделан не из металла, а из специального пластика. Преимущества: отсутствие коррозии, стойкость к экстремальным нагрузкам, меньший вес.

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Также на АвтоВАЗе рассказали о том, благодаря чему кузов Vesta стойко противостоит коррозии: "два слоя грунта, эмаль, лак, антигравий, а главное - оцинковка - вот мощный ответ, который Lada Vesta даёт любому климату, реагентам и летящим из-под колёс камешкам".

Плюс кузов обрабатывается специальным консервирующим составом, который заливается в скрытые сечения.

Ранее "РГ" рассказывала, когда появится кроссовер на платформе Lada Vesta.