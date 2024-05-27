МВД разъяснило, кто имеет право управлять квадроциклами и снегоходами

Удивительная история: оказывается водители, которые имеют право управлять легковыми автомобилями, то есть имеют категорию "В" в правах, автоматически получают право управления квадри- и квадроциклами, а также трициклами и снегоходами. Такой вывод следует из разъяснений МВД, которые были даны на запрос главы экспертного центра "Пробок.нет" Александра Шумского, а также депутата Госдумы Ярослава Нилова.

© Российская Газета

Напомним историю вопроса. Еще в конце 2023 года в закон о безопасности транспортных средств были приняты некие поправки. Согласно изначально озвученной информации, право на управление сугубо тракторными средствами, такими, как снегоходы и квадроциклы, получили водители, имеющие открытой категорию "А" - управление мотоциклами.

Водители легковушек должны были получить право управления этими тракторными средствами только при заключении договора аренды. Равно, как и водители, имеющие категории "D" и "С".

При наличии подкатегории "В1" водитель допускался к управлению квадрициклами и трициклами, но только в том случае, если посадка и управление этими транспортными средствами соответствовала автомобильной.

В тоже время, водителям мотоциклов, имеющим категорию "А", допускалось управлять и тем, и другим.

Однако во время пути законопроект не столько подрос, сколько сократился. В итоге, водитель с правами категории "В" имеет право на управление и квадро-, и квадрициклами, а также снегоходами. Без всяких на то условий.

Более того, Александр Шумский провел эксперимент, попытавшись заменить действующие права на новые без отметки "AS", которая устанавливает ограничения на управление и тракторной техникой, и техникой без соблюдения нормы мотоциклетной посадки.

Надо сказать, что вопрос о таких разрешениях поднимала "Российская газета". Ведь водитель легкового автомобиля имеет право управлять мопедом - категория "М". А там тоже мотоциклетная посадка и органы управления транспортом такие же. Почему в случае со снегоходами другая история?

Но этот нелегкий вопрос решен.