Юрист рассказал, как возместить ущерб за сгоревшую на стоянке машину

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юрист Иван Мельников объяснил, что делать автовладельцу, если его машина сгорела на штрафстоянке.

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Эксперт отметил, что для начала нужно выяснить, должным ли образом была обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. Затем стоит обратиться к профильным экспертам.

— Нужно получить техническую экспертизу, при этом уведомить об экспертизе собственников автостоянки, чтобы в суде приняли заключение. И идти в суд, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Мельников отметил, что в случае поджога ответственность будет нести тот, кто его совершил, а при случайном возгорании ответственность за случившееся определит суд, который внимательно изучит все показания и экспертизы служб.

В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого грузовой автомобиль загорелся на Липецкой улице в районе пересечения с МКАД.