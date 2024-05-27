Юрист рассказал, как возместить ущерб за сгоревшую на стоянке машину

Юрист Мельников рассказал, как возместить ущерб за сгоревшую на стоянке машину
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, юрист Иван Мельников объяснил, что делать автовладельцу, если его машина сгорела на штрафстоянке.
Эксперт отметил, что для начала нужно выяснить, должным ли образом была обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. Затем стоит обратиться к профильным экспертам.
— Нужно получить техническую экспертизу, при этом уведомить об экспертизе собственников автостоянки, чтобы в суде приняли заключение. И идти в суд, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».
Мельников отметил, что в случае поджога ответственность будет нести тот, кто его совершил, а при случайном возгорании ответственность за случившееся определит суд, который внимательно изучит все показания и экспертизы служб.
В подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
До этого грузовой автомобиль загорелся на Липецкой улице в районе пересечения с МКАД.