Эксперт назвал причины, по которым не стоит заливать густое моторное масло

Эксперт журнала "За рулём" Александр Ревин рассказал о негативных последствиях при использовании густого моторного масла. Некоторые автовладельцы считают, что оно обеспечит более правильную работу возрастному двигателю с увеличенными вследствие больших пробегов зазорами.

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Первый негативный эффект густого масла - увеличением температуры двигателя вследствие возросшего из-за густоты смазки трения.

Во-вторых, при использовании густого масляная плёнка со стенок цилиндров будет удаляться хуже, что приведёт к увеличению нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличит риск детонации особенно в жаркую пору. Несгоревшее масло, попадая в выпускной тракт, выводит из строя каталитический нейтрализатор, объяснил эксперт.

"Даже немолодым двигателям нужно масло рекомендованной заводом вязкости, а вот требования к зольности лучше бы даже ужесточить и применять вместо полнозольных масел А3 или А5 малозольные - С3 и ILSAC",

- дал совет Александр Ревин, напомнив, что интервал между заменой масла в случае со старым мотором не должен превышать 7,5 тысячи км или 250 моточасов.