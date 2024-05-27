40-летнюю «Копейку» без пробега продают в Москве за миллион рублей

На продажу выставили красный ВАЗ-21013 образца 1985 года с пробегом всего 5570 километров. За почти 40-летнюю историю советский седан сменил всего двух владельцев, последний из которых недавно привез машину в Россию. По какой причине она большую часть жизни провела в гараже, неизвестно. Судя по фотографиям, «копейка» пребывает в полностью аутентичном состоянии.

© Motor.ru

На кузове ярко-красного автомобиля, а также на хромированных деталях экстерьера нет ни единого дефекта. В таком же превосходном состоянии находится и черный салон. Судя по всему, нынешний владелец недавно привез «копейку» из Белоруссии, получив в России электронный ПТС.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

ВАЗ-21013 выпускали с 1977 по 1988 год. «Тринадцатую» версию оснащали 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 64 лошадиные силы. Вместе с агрегатом устанавливали четырехступенчатую механическую трансмиссию, которая передавала тягу на задние колеса.

Приобрести 40-летнюю «копейку» в коллекционном состоянии можно за миллион рублей.

В сентябре прошлого года в России продавали «копейку» за полтора миллиона рублей. Редкую версию ВАЗ-2101 тогда оценивали дороже Lada Vesta.