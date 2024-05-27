Гаишников призвали проверять показания дорожных камер

По мнению экспертов, запрет на использование передвижных комплексов фотовидеофиксации ПДД не решит проблему вынесения ошибочных «писем счастья». Однако ситуацию с вынесением несправедливых штрафов, по мнению разработчика соответствующего ГОСТа Григория Шухмана, может исправить отмена принципа «нет повода не доверять показаниям».

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По словам эксперта, основная проблема заключается не в самих передвижных устройствах, а в некорректном их использовании. Например, неправильный угол установки приводит к погрешностям показаний.

«Стационарные комплексы при установке проходят необходимые проверки, устанавливаются раз и навсегда и показывают стабильные характеристики. В случае с передвижными комплексами установка каждый раз зависит от компетентности и добросовестности конкретного исполнителя. Также стоит учитывать, что у первого поколения передвижных камер была строгая зависимость показаний от угла установки камеры. Если её ставили под неправильным углом, они могли завышать скорость. Иногда камеру неверно программируют. Недавно в одном из регионов камера на ограничение 60 км/ч стояла на дороге с ограничением 90 км/ч. Порядка 200 водителей получили штрафы, прокуратура обжаловала их потребовав отменить взыскания», — отметил Шухман.

Он также напомнил, что сегодня в России нет статистики вынесения ошибочных штрафов с комплексов фиксации нарушений. И, несмотря на то, что их достаточно много, широкое распространение получают только случаи, на которых обращают внимание СМИ.

В итоге складывается ситуация, когда «письма счастья» выносят не за нарушение, а за сам факт фиксации. Иными словами, если камера что-то зафиксировала, то проверять данные никто не будет из-за ошибочного мнения, что устройство не может ошибаться.