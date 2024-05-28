Появились подробности о новой модели Belgee. Фото

Белорусско-китайская марка Belgee, которая до недавнего времени была представлена единственным кроссовером X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray), запустила производство еще одного кроссовера — X70. Как нетрудно догадаться, это хорошо знакомый россиянам Geely Atlas Pro, который завод «Белджи» теперь выпускает под новым названием, Belgee X70. Как пишет белорусский портал AV. by, новинка встала на конвейер 24 мая, но официально объявили об этом только вчера.

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Belgee набирает популярность в России: так, по итогам апреля кроссоверу X50 впервые удалось войти в топ-10 самых продаваемых моделей на российском рынке (статистика «Автостата»). Причем он занял предпоследнее, девятое место, обогнав оригинальный Geely Coolray — дилеры реализовали 3005 экземпляров X50 против 2130 Кулреев.

Что же касается «старшего» кроссовера с индексом X70, то он, как и оригинальный Geely Atlas Pro, оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом» либо шестидиапазонным автоматом, а привод может быть передним или полным. Кроме того, X70 производится и в модификации с 48-вольтовой «мягкогибридной» системой 48V EMS.

© av.by

© av.by

© av.by

Belgee X70 положены шесть подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, системы предупреждения о выходе и занимаемой полосы и удержания в полосе, функция распознавания дорожных знаков и другое.

По информации AV. by, смена названия с Geely Atlas Pro на Belgee X70 не отразится на стоимости модели на белорусском рынке. Атлас Про на сегодняшний день можно купить в соседней стране по цене от 77 640 до 85 560 белорусских рублей. В России модель стоит от 2 763 990 до 3 393 990 рублей.