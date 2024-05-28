Эксперт заявил, что GPS-маяки бесполезны для защиты авто от угона

Руководитель "Лаборатории авторской защиты от угона" Андрей Кондрашов заявил, что установка на автомобиль GPS-маяков не является эффективным средством для предотвращения угона и поиска уже угнанной машины.

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По словам специалиста, которого цитирует "Газета.ru", были случаи, когда хозяин находил части автомобили со спрятанным маяком, а самого транспортного средства уже не было.

Также угнанная машина может находиться в движении, а координаты о ее местонахождении, которые маяк присылает раз в сутки, могут оказаться неактуальными для владельца, находящегося в другом городе.

Также, по его словам, автомобиль может находиться на закрытой территории, а попасть на нее можно будет только при помощи полиции. И то через довольно продолжительное время.

Кондрашов заключает, что маяк - это просто средство для самоуспокоения автовладельца.

Ранее "РГ" сообщала, что в первом квартале этого года количество угонов снизилось в 3 раза. При этом угонщики не брезгуют автомобиля в возрасте. По данным Страхового Дома ВСК, чаще всего угоняли BMW.

Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали BMW X5 и Hyundai Santa Fe. Не менее 50% угонов пришлось на автомобили из корпоративных автопарков.

При этом самые непопулярные у угонщиков - машины китайских марок. Эксперты объясняют эту тенденцию отсутствием спроса на запчасти в этом сегменте на текущий момент, однако не исключают, что ситуация может измениться в будущем.