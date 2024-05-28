Новый Toyota Land Cruiser Prado получил версию с дизайном в стиле прошлого поколения

Компания Toyota анонсировала свежий внедорожник еще для одного рынка: автомобиль предложат в виде «мягкого» гибрида с дизелем.

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Представленный летом 2023-го рамный вездеход Toyota Land Cruiser Prado нового поколения с индексом J250 становится по-настоящему глобальной моделью. Внедорожник уже доступен в Японии, Штатах и Китае, открыт прием заказов в Европе, а на прошлой неделе Kolesa.ru рассказал о версиях для Казахстана. Теперь же новый внедорожник анонсирован еще и для Австралии. Причем у местного LC Prado оказались свои особенности.

Так, австралийцам предложат модель с радиаторной решеткой, которая пока не была замечена на машинах в других странах: на ней красуются вертикальные планки – как у Прадо предыдущего поколения. Такую решетку получат богатые комплектации VX и Kakadu. У остальных версий – GX, GXL и Altitude – будет «мировой» дизайн. А вот вариант с круглыми фарами вместо прямоугольных для этой страны не заявлен – даже в виде лимитированного исполнения (например, для Казахстана выделили всего 80 автомобилей с такой оптикой).

В Австралии новый Land Cruiser Prado будет доступен с турбодизелем 2.8 мощностью 204 л.с. (500 Нм), который вдобавок имеет 48-вольтовый стартер-генератор. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Локальный вездеход полноприводный по умолчанию.

В базе есть светодиодные фары, виртуальная приборка диагональю 7 дюймов, мультимедиасистема с экраном на 12,3 дюйма, девять подушек безопасности, передние и задние датчики парктроника, камеры кругового обзора, внедорожный «круиз» Crawl Control, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. Топовый внедорожник – это приборка размером 12,3 дюйма, проекционный дисплей, кожаная обивка, панорамный люк, подогрев и вентиляция кресел, обогрев руля, беспроводная зарядка для смартфона.

Заявки начнут принимать в третьем квартале, но цены уже объявлены. Новый Toyota Land Cruiser Prado обойдется в 72 500 – 99 990 австралийских долларов (без учета доставки), что эквивалентно примерно 4,4 млн – 5,9 млн рублей по текущему курсу.