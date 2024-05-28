Злостным нарушителям Правил дорожного движения готовят новые меры принуждения к их соблюдению. Эксперты предлагают различные варианты. В том числе, запрет эксплуатации автомобиля, если на машину оформлено много штрафов.

Здесь есть много нюансов. Однако начнем с истории. У нас немало водителей, которые, прежде чем попасть в аварию, сначала совершают на дорогах огромное количество нарушений. Например, некоторые автовладельцы получают кучу штрафов, но их не оплачивают. С такими нарушителями научились бороться.

При наличии большого количества неоплаченных штрафов, машины отслеживают по камерам, устанавливают, кто был за рулем. И, вдобавок к неоплаченным штрафам, назначают еще штрафы в двойном размере. Их взыскание - уже дело судебных приставов, которые и отправляют машину на штрафстоянку.

У нас введена уголовная ответственность при повторных грубых нарушениях, за которые предусмотрено лишение прав. В том же случае, когда такие нарушения совершаются уже лишенными прав водителями, им может вменяться уголовная статья. Для нетрезвых водителей - буквально за второй случай. Для нарушителей остальных пунктов Правил, таких, как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет - за третий случай. Поскольку за второй прописана административная ответственность. Кстати, при осуждении по уголовной статье предусмотрена и конфискация автомобиля.

Если водитель регулярно оплачивает штрафы, то сколько бы нарушений он ни совершил, ему все сходит с рук. По закону ему нечего предъявить

Однако есть нарушения, которые не попадают ни под КоАП, ни под УК. Например, регулярное превышение скорости. Если за такое превышение не предусмотрено лишение прав, то сколько бы штрафов водитель ни схватил, при условии, что он их регулярно оплачивает, то и предъявить ему больше нечего. Этакий платный проезд. В результате на дорогах возникают ДТП, совершенных владельцем автомобиля, на котором могут числиться и 500, и 300 штрафов за год. Но - оплаченных. Таких водителей много. Только статистики по ним нет, поскольку если штраф оплачен, то в ведомость он не попадает. И как их вычислять, и на каком основании наказывать?

В свое время предлагалось установить ответственность за систематические нарушения. Вплоть до лишения прав. Но вот беда, большинство нарушений выявляют на дорогах камеры. А с их помощью можно предъявить претензии только собственнику автомобиля. Но лихач далеко не всегда может являться собственником машины. Так значительная часть нарушений просто выпадет из системы администрирования.

Потому что нельзя лишить прав собственника машины только за то, что он ей владеет. Надо доказать, что именно он находился за рулем в момент нарушения. Причем не первого.

А значит, если речь идет о нарушениях, совершенных на тех или иных автомобилях, но не конкретными водителями, то нужно думать, как говорится, в другую сторону. И такие предложения уже тоже не раз озвучивались.

Например, руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов уже предлагал установить временный запрет эксплуатации автомобиля, на который выписано много штрафов. На месяц, например. Чтобы в течение этого срока такая машина не могла бы появляться на дорогах. Появилась? Тогда ее можно задерживать, отправлять на штрафстоянку. При этом и эвакуация, и ее хранение - за счет владельца.

Водитель-нарушитель может пользоваться не одним автомобилем. Но запрет накладывается именно на тот, на который выписано соответствующее количество штрафов. Пусть ездит на другом. Но он уже будет осторожней на дороге.

Автомобиль может быть одним-единственным на семью. Ну что ж, тогда семья сама должна разбираться в проблемах с частотой нарушений.

Подобная идея может довольно болезненно сказаться на сервисах каршеринга. Ведь машины у них принадлежат одному лицу. Причем юридическому. А ездят на них разные физические люди. Но может такой подход заставит более жестко подходить к вопросу, кого допускать к управлению наемным транспортом, а кого нет?

Однако есть и другие мнения. Как считает адвокат Сергей Радько, автомобиль не субъект права. Он привел такой пример: муж нарушил тысячу раз - жена не может поехать. Машина будет месяц стоять под окнами без движения? Можно лишить нарушителя Правил права управления, можно запретить ему пользоваться автомобилем, но запретить именно автомобилю выезжать на улицу нельзя. Это противоречит всем действующим законам.