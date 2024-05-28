Тест-драйв DFSK ix7: когда нужны семь мест, но Largus слишком примитивен

Пятиметровый трёхрядный кроссовер нынче стоит 3 990 000 рублей. Дорого? Попробуйте найти дешевле! Ведь Chery Tiggo 8 Pro Max, на который будут ориентироваться потенциальные покупатели, существенно компактнее. А это значит, что продукт DFSK, как минимум, заслуживает внимания.

© Quto.ru

О том, что такое DFSK, лучше прочитать здесь. В финале теста младшей модели ix5 мы говорили следующее: «Но посетить ближайшего дилера Dongfeng/DFSK редакция настоятельно рекомендует. На ступеньку выше кроссовера ix5 стоит соплатформенная модель ix7... И вот она оставила после себя совершенно иное впечатление! Тут и полный привод, и приятная работа подвески, и бодрая динамика».

Так вот. Поскольку испытания проходили на дорогах Ямала, то журналистам удалось ощутить «направления» самого разного качества. И старший DFSK оказался комфортнее младшего: его подвеска вполне уверенно сглатывает изъяны дорожного покрытия — без тряски на мелочах, раскачки на волнах, подбросов на выбоинах... Хотя, если откровенно гнать, пробои ходовой будут.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

И в плане проходимости этот вседорожник очень даже неплох. Если отключить систему стабилизации, а также заблаговременно принудительно заблокировать муфту подключения задних колёс, то машина будет крайне уверенно бороздить бездорожье... Во всяком случае, с ямальским снегом дело обстояло именно так. Нет, этот автомобиль точно нельзя называть «паркетником»!

Связка 220-сильного двухлитрового турбомотора и шестиступенчатого «гидроавтомата» Hyundai не оставила ощущения ураганного тандема. Но, если хорошенько утопить правую педаль, машина уверенно ускорится, чтобы водитель имел возможность безопасно совершить обгон. Для справки, паспортное время разгона до второй «сотни» составляет 9,1 секунды.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

Хотя, конечно, трёхрядные модели покупаются для других целей, а не бодрых прохватов по скоростным шоссе. На третьем ряду здесь тесновато, даже если откинуть спинку назад. При этом проход возможен только справа: для этого, дернув специальный рычажок, нужно сдвинуть вперёд правую часть сиденья второго ряда.

На втором ряду — вполне вольготно. Плюс имеются продольная регулировка, изменяемый угол наклона спинок, вместительные подстаканники, зарядные разъёмы, а на закуску — регулировка скорости вентилятора отопителя. Кстати, важный момент: машина имеет систему полного привода, но центральный тоннель отличается минимальной высотой.

© DFSK

© DFSK

© DFSK

А если пересесть на водительское кресло? Спереди — только классика. Ухватистый селектор трансмиссии, стрелочные приборы и общий дизайн — оплот консерватизма. Будто китайцы внимательно изучили интерьер позабытого многими девятого «Лансера», а потом решили повторить увиденное, но слегка переиначив успевшие стать классическими мотивы.

Управляемость? Обычная. Без изысков, но притом без откровенных провалов. И сидеть удобно. У кресла есть регулировка поясничного подпора, подогрев и вентиляция, а руль настраивается и по высоте, и по вылету. Поначалу казалось, что спинка немного тесновата, но потом, когда «ушки» боковой поддержки примялись, сиденье стало совсем комфортным.

Так брать этот автомобиль или нет? Правильнее всего будет поступить так. Сначала найти дилера, у которого есть тестовые DFSK ix7. Затем вдумчиво посмотреть, посидеть и покататься на этой машине. Затем аналогичные манипуляции провести и с прямым конкурентом — Chery Tiggo 8 Pro Max. И наверняка найдутся люди, которым после такого заочного сравнения DFSK понравится больше.

Тем более, что единственная комплектация Journey чудо, как хорошо. В ней есть шесть подушек безопасности, двухзонная климатика, электропривод передних кресел, проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары и комп­лекс электронных ассистентов на основе «умного круиз-контроля». И это отличный вариант, когда нужны семь мест, но Largus слишком примитивен.